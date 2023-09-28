Материалы дела о собиравшем данные на Дарью Дугину полицейском поступили в суд
Обвинительное заключение по делу бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который занимался «пробивом» Дарьи Дугиной, поступило на рассмотрение в Нагатинский суд Москвы. Датой первого рассмотрения назначили 16 октября, сообщили «Известия».
По версии следователей, Иван Рыбин откликнулся на объявление безработного Даниила Чоудхури, который просил о сборе конфиденциальной информации. Обладающий доступом к федеральной информационной системе силовик собрал данные о личной жизни Дарье Дугиной и продал их за 3350 рублей.
Следователи завели против участников схемы «пробива» уголовные дела за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни, а также за злоупотребление служебными полномочиями. Свою вину бывший сотрудник правоохранительных органов признал. В данный момент он находится под стражей.
Журналистка Дарья Дугина погибла при подрыве автомобиля в Московской области 20 августа прошлого года. По версии ФСБ, за терактом стояли агенты украинских спецслужб.