Материалы дела о собиравшем данные на Дарью Дугину полицейском поступили в суд

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По версии следователей, Иван Рыбин откликнулся на объявление безработного Даниила Чоудхури, который просил о сборе конфиденциальной информации. Обладающий доступом к федеральной информационной системе силовик собрал данные о личной жизни Дарье Дугиной и продал их за 3350 рублей.

Следователи завели против участников схемы «пробива» уголовные дела за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни, а также за злоупотребление служебными полномочиями. Свою вину бывший сотрудник правоохранительных органов признал. В данный момент он находится под стражей.

Журналистка Дарья Дугина погибла при подрыве автомобиля в Московской области 20 августа прошлого года. По версии ФСБ, за терактом стояли агенты украинских спецслужб.