Математика Вербицкого объявили в международный розыск

«Михаил Сергеевич Вербицкий*, 20.06.1969. Разыскивается по статье Уголовного кодекса», - указали в картотеке.

По какой именно статье разыскивают математика, в МВД не уточнили. В настоящее время Вербицкий* находится за границей. Он критиковал власти России и проведение спецоперации на Украине, а также публично сомневался в официальной версии теракта в «Крокусе» весной 2024 года.

В январе Росфинмониторинг включил Вербицкого* в перечень экстремистов и террористов.

Ранее Второй Западный окружной военный суд за оправдание терроризма заочно приговорил телеведущую и актрису Татьяну Лазареву** к 6,5 года лишения свободы.

*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов.

**Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.