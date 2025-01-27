27 января 2025, 13:59

Математика Вербицкого объявили в международный розыск

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МВД России объявило математика и блогера Михаила Вербицкого* в международный розыск. Об этом свидетельствует информация из электронной базы данных ведомства.

«Михаил Сергеевич Вербицкий*, 20.06.1969. Разыскивается по статье Уголовного кодекса», - указали в картотеке.

По какой именно статье разыскивают математика, в МВД не уточнили. В настоящее время Вербицкий* находится за границей. Он критиковал власти России и проведение спецоперации на Украине, а также публично сомневался в официальной версии теракта в «Крокусе» весной 2024 года.

В январе Росфинмониторинг включил Вербицкого* в перечень экстремистов и террористов.

Ранее Второй Западный окружной военный суд за оправдание терроризма заочно приговорил телеведущую и актрису Татьяну Лазареву** к 6,5 года лишения свободы.

*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов.

**Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Терроризм МВД РФ Иноагенты
27 января 2025, 15:27
Имущество на 1,5 млрд арестовали у обвиняемых в хищениях на гособоронзаказе
РИА «Новости»
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Уголовное дело против девяти организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося хищениями на гособоронзаказе, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Фигурантами дела стали генеральный директор коммерческой организации Татьяна Алябьева и восемь ее сообщников. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, организации преступного сообщества и злоупотреблении полномочиями.

Обвиняемые объединились для совершения преступлений в 2013 году и действовали порядка 10 лет. За этот период они заключили договоры на работы по реконструкции дома в одной из военных частей Иркутска и строительство военного городка в Ульяновске. Через фиктивные договоры субподряда злоумышленники присвоили средства себе. Обвиняемые вели преступную деятельность на территории 20 субъектов России.

Во время следствия у участников преступного сообщества арестовали имущество на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Объем уголовного дела составил более 470 томов.

Ранее заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павла Вешкина обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Он причастен к хищению десятков миллионов рублей, выделенных государством на закупку аппаратов ИВЛ во время пандемии коронавируса.

Хищения Уголовное дело Суд Преступления Военные Мошенничество Следственный комитет России
27 января 2025, 12:40
Наркодилеры провели рекламную кампанию для поиска закладчиков среди подростков
РИА «Новости»
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Масштабную рекламную рассылку в Telegram с предложением поработать закладчиками провели среди российских школьников крупнейшие площадки по продаже наркотиков. Об этом сообщили «Известия» по итогам изучения данных в даркнете.

По данным журналистов, главной целевой аудиторией рассылки стали подростки в возрасте от 14 до 16 лет, так как они не подлежат уголовной ответственности за сбыт запрещенных веществ.

Данные о школьниках наркодельцы скупили в крупных чат-ботах в Telegram и использовали полученные контакты для массовой рассылки.

По подсчетам редакции, сообщение о предложении поработать закладчиком получили более миллиона подростков. Кроме того, подобные спам-сообщения через мессенджер рассылают работающие в даркнете рекламные агентства.

Осведомленный источник в беседе с журналистами заявил, что наркодилеры в объявлениях указывали, что принимают на работу детей любого возраста. Он пояснил, что количество площадок по торговле запрещенными веществами выросло, а курьеров не хватает.

В конце сентября прошлого года курганские полицейские задержали 17-летнего подростка, у которого нашли несколько свертков с наркотиками. В ходе допроса юноша признался, что планировал сбыть запрещенные вещества при помощи закладок. Против подростка завели уголовное дело.

Наркотики Россия Школьники
27 января 2025, 07:37
Бастрыкину доложат о ходе проверки после нападения собак на детей под Курском
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки после нападения собак на детей в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«Глава ведомства поручил <…> представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», - заявили в СК.

Ранее в Следкоме по Курской области сообщили , что в январе на троих детей в регионе напали бездомные собаки. Пострадавшие в этот момент гуляли на улице. После этого правоохранители начали проверку по признакам преступления по статье о халатности.

Несколько дней назад стая бродячих собак напала на женщину около мусорного полигона под Новосибирском. Пострадавшая скончалась на месте из-за множества укусов. После случившегося возбудили уголовное дело. Стражи порядка установят ответственных за отлов бездомных животных.

Уголовное дело Дети Преступления Женщины Собаки Россия Животные Курская область
25 января 2025, 22:17
Подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей задержали в Марий Эл
РИА «Новости»
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В Республике Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих ее малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие продолжает расследование уголовного дела по статье «Убийство двух или более лиц, включая малолетнего». Тела женщины и двух ее детей обнаружили 25 января в квартире в городе Звенигово.

«Следователями СКР по подозрению в совершении этого преступления был задержан сожитель потерпевшей, причастность которого была установлена в ходе проведенных первоначальных следственных действий», - сообщили в ведомстве.

Криминалисты и следователи продолжают следственные действия и сбор доказательной базы.

Уголовное дело Убийства Дети Преступления Женщины Республика Марий Эл

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