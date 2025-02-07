Мать убитого под Калининградом мальчика заподозрили в истязании своих детей

По версии следствия, женщина вместе со своим 42-летним супругом с сентября 2023 по февраль 2025 года дома в Черняховске избивали двух малолетних детей женщины, не давали им пить, запугивали и всячески унижали.

К примеру, в декабре 2024 года, когда супруг обвиняемой умышленно повредил руку ее 12-летней дочери, женщина не обратилась за медицинской помощью, пытаясь скрыть факт избиения. Таким образом, женщина заведомо оставила ребенка без помощи.

А 1 февраля этого года женщина, зная, что мужчина избил ее семилетнего сына, не вызвала врачей, что в итоге привело к смерти мальчика.

Женщину арестовали по подозрению в совершении преступлений по статьям об истязании, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

«В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения», - сообщили в пресс-службе.

Ранее отчима мальчика доставили в суд. Обвиняемый на допросе признался, что убил пасынка. Ему избрали меру пресечения и отправили в следственный изолятор до 3 апреля 2025.