07 февраля 2025, 23:39

Мать убитого под Калининградом мальчика заподозрили в истязании своих детей

РИА «Новости»
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Мать мальчика, убитого в Черняховске под Калининградом, задержали по подозрению в истязании детей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, женщина вместе со своим 42-летним супругом с сентября 2023 по февраль 2025 года дома в Черняховске избивали двух малолетних детей женщины, не давали им пить, запугивали и всячески унижали.

К примеру, в декабре 2024 года, когда супруг обвиняемой умышленно повредил руку ее 12-летней дочери, женщина не обратилась за медицинской помощью, пытаясь скрыть факт избиения. Таким образом, женщина заведомо оставила ребенка без помощи.

А 1 февраля этого года женщина, зная, что мужчина избил ее семилетнего сына, не вызвала врачей, что в итоге привело к смерти мальчика.

Женщину арестовали по подозрению в совершении преступлений по статьям об истязании, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

«В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения», - сообщили в пресс-службе.

Ранее отчима мальчика доставили в суд. Обвиняемый на допросе признался, что убил пасынка. Ему избрали меру пресечения и отправили в следственный изолятор до 3 апреля 2025.

Суд Дети Преступления Женщины Россия Мужчины Избиения Калининград
07 февраля 2025, 16:43
Группа кировчан ограбила супермаркет и чуть не устроила поножовщину
360.ru
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Житель Кирова своровал продукты из супермаркета — спрятал украденное в рюкзак и куртку, после чего пошел к выходу. Когда на кассе его остановила продавщица, он напал на нее и бросился бежать. Об этом сообщил источник 360.ru.

Молодой человек действовал не один - его прикрывала группа из троих подельников. Когда продавцы и два работавших в магазине электрика бросились в погоню за вором, друзья похитителя пришли к нему на помощь.

Они достали ножи и приготовились драться. Когда подельники вора увидели, что на них не рискуют нападать, они сбежали. Видеозапись со случившимся появилась в распоряжении 360.ru.

Ранее полиция поймала в Петербурге вора, который действовал необычным образом: он проникал в квартиры через проломы в полу.

Преступник наворовал ценных вещей на более чем 1,5 миллиона рублей. Установить личность грабителя удалось по оставленным на местах преступлений отпечаткам обуви. Украденное он сбывал в комиссионных магазинах.

Преступления Магазины
07 февраля 2025, 13:09
Пьяный пассажир поезда в Москве сильно избил охранника за просьбу покинуть вагон
Пресс-служба МВД
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Пассажир поезда на Казанском вокзале в Москве чуть не убил инспектора транспортной безопасности за просьбу покинуть вагон. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Происшествие случилось вчера вечером. Пьяный мужчина ехал в поезде, к нему обратился инспектор и попросил покинуть вагон на конечной станции. Пассажир за это напал на него и нанес не менее пятидесяти ударов ногами по голове.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую помощь. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале заявила, что между охранником и пассажиром возник словесный конфликт.

«Агрессивный мужчина набросился на охранника и повалил на пол, после чего жестоко избил потерявшего сознание оппонента. Затем злоумышленник скрылся», - заявила Волк.

Полицейские быстро нашли подозреваемого на территории Казанского вокзала, им оказался 35-летний житель Ярославской области, который ранее неоднократно был судим. На одежде мужчины были следы крови.

Уголовное дело Россия Мужчины Поезда Москва
07 февраля 2025, 11:41
Подростка из Татарстана обвинили в терроризме и госизмене
РИА «Новости»
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Несовершеннолетнего жителя Татарстана обвинили в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, 17-летний подросток через интернет связался с представителями украинской террористической организации летом 2023 года. За денежное вознаграждение он согласился передавать им информацию о расположенных в Казани предприятиях.

Весной 2024 года парня поймали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об участии в террористической организации и государственной измене. Расследование дело завершено и его направили для рассмотрения в суд.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в ведомстве.

В конце января 18-летнего жителя Курска приговорили к семи годам за госизмену и терроризм. Суд проходил в закрытом режиме, суть уголовного дела не сообщается - вероятно, из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну.

Уголовное дело Суд Казань Терроризм Татарстан Преступления Россия
07 февраля 2025, 09:47
Петербуржец под наркотиками изнасиловал семилетнюю дочь сожительницы
РИА «Новости»
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В Петербурге мужчина принял наркотики и надругался над семилетней дочерью сожительницы. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

По данным журналистов, происшествие случилось в Красносельском районе. Злоумышленник изнасиловал ребенка интимной игрушкой. Надругательство он совершил в компании друга, который тоже принял наркотики.

Помимо пострадавшей, в доме находились еще двое детей. Они услышали крики сестры и позвонили матери. Когда женщина вернулась домой, то увидела дочь в крови. Она вызвала скорую, ребенка положили в больницу.

Насильника задержали. Выяснилось, что ранее он уже сидел в тюрьме. Правоохранители выясняют другие обстоятельства случившегося.

Ранее священника в Самаре арестовали за изнасилование 16-летней прихожанки. По данным следователей, он познакомился с ней на исповеди. Вину не признал. Известно, что у подозреваемого есть жена и четверо детей.

Священники Дети Больницы Тюрьмы Изнасилования

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