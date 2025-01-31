Мать раскрыла детали похищения школьницы под Тюменью
Похищение школьницы в селе Княжево Тюменской области не было связано с традиционным обрядом перед будущим бракосочетанием. Об этом 360.ru сообщила мама подростка.
«Телефон у нее на пароле, заблокирован. Нам ничего не говорила, с кем общалась. Перед похищением разговаривала по телефону, потом ее посадили в машину, на камерах видно», - добавила мама.
Женщина уже обратилась с заявлением по факту похищения в Следственный комитет.
Ранее в Приморском крае мужчина похитил ребенка , повздорившего с его дочерью.
По ее словам, автомобиль злоумышленников перед похищением подъехал прямо к воротам школы в селе.
«Телефон у дочери выключен с момента ее похищения, связи с ней нет. Мы все русские христианской веры, нет такого, чтобы похищали ребенка именно для свадьбы», - сказала женщина.
Ольга отметила, что дочка общалась с молодыми людьми, которые были другой национальности. Однако семью девочка в свои отношения не посвящала.