Мать раскрыла детали похищения школьницы под Тюменью

«Телефон у нее на пароле, заблокирован. Нам ничего не говорила, с кем общалась. Перед похищением разговаривала по телефону, потом ее посадили в машину, на камерах видно», - добавила мама.

Женщина уже обратилась с заявлением по факту похищения в Следственный комитет.

Ранее в Приморском крае мужчина похитил ребенка , повздорившего с его дочерью.

По ее словам, автомобиль злоумышленников перед похищением подъехал прямо к воротам школы в селе.

«Телефон у дочери выключен с момента ее похищения, связи с ней нет. Мы все русские христианской веры, нет такого, чтобы похищали ребенка именно для свадьбы», - сказала женщина.

Ольга отметила, что дочка общалась с молодыми людьми, которые были другой национальности. Однако семью девочка в свои отношения не посвящала.