Мать напоила двухлетнего мальчика уксусом в Подольске

Семья 12 октября находилась около дома по улице Большая Серпуховская. Мать дала двухлетнему сыну детскую бутылочку с пищевой уксусной кислотой. Сначала едкую жидкость выпил ребенок, затем женщина. Оба попали в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у ребенка отравление, химические ожоги горла, желудка и пищевода. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство малолетнего», вместе с криминалистами изъяли бутылку от уксуса, детскую бутылочку и осмотрели жилье семьи.

В Калужской области полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве сына. Тело 12-летнего мальчика обнаружили в Обнинске.