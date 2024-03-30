30 марта 2024, 00:42

Мать напавшего на «Крокус» рассказала о его судимости за развратные действия

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В Таджикистане напавшего на «Крокус» террориста Шамсидина Фаридуни еще в школьном возрасте осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Об этом «Известиям» рассказала мать боевика.

По словам женщины, ее сын попал в тюрьму в 10-м классе. Его осудили по статье о развратных действиях в отношении лиц, заведомо не достигших совершеннолетия. По ней предусмотрено наказание от двух до восьми лет, но женщина не уточнила, какой срок получил ее сын.

После освобождения ее сын устроился на стройку, потом работал на хлебопекарне около полугода.

«Потом пошел в Россию, хотел жениться», - рассказала она.

До этого женщина расплакалась и попросила прощения у россиян , чьи близкие пострадали и погибли во время теракта в Красногорске.

Ранее сообщили, что в Таджикистане членов семьи Фаридуни увезли из дома в неизвестном направлении.Эту информацию подтвердили их соседи в селе Лойоби, расположенном недалеко от Душанбе.

Уголовное дело Дети Терроризм Таджикистан Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 23:29
Следователи завершили работу в «Крокус Сити Холле»
РИА «Новости»
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Следственная группа завершила работу в пятницу, 29 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщило РИА «Новости».

Несколько ведомственных машин прибыли утром к зданию «Крокуса», на месте также работали полицейские. Правоохранители отъехали около 21:30 по московскому времени, перед этим они погрузили в автомобиль несколько предметов и пакетов.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в финансировании террористов , которые напали на концертный зал и устроили расстрел зрителей. По предварительной версии, он был участником схемы по передаче средств.

В настоящее время по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят девять человек: четверо участников нападения, а также пятеро обвиняемых в передаче денег и машины террористам. Всех их арестовали на два месяца.

Аресты Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 22:42
Подозреваемые в терроризме на Ставрополье купили килограмм гвоздей для самодельной бомбы
РИА «Новости»
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Задержанные в Ставропольском крае по подозрению в подготовке теракта мужчины купили килограмм гвоздей в качестве поражающей начинки самодельной бомбы. Это следует из оперативной съемки ФСБ.

Сотрудники спецслужб снимали подозреваемых на подходе к магазину стройматериалов и внутри помещения. Предполагаемые террористы попросили у продавщицы килограмм гвоздей. Женщина выразила удивление, что нужен целый килограмм, но покупатели подтвердили заказ.

Оперативники задержали подозреваемых на выходе из магазина. Дома у них обнаружили составные части самодельной бомбы, химические вещества и поражающие элементы.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила планирующийся теракт в Ставропольском крае. Оперативники задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить взрыв самодельной бомбы в людном месте.

Терроризм ФСБ Взрывы
29 марта 2024, 21:29
Дело о фиктивной постановке мигрантов на учет в Москве передали в суд
РИА «Новости»
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Расследование уголовного дела о преступной группе, организовавшей фиктивную постановку на учет мигрантов, завершили московские следователи. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, обвинения предъявили двум организаторам схемы, а также 10 участникам группы.

Расследование уголовного дела о преступной группе, организовавшей фиктивную постановку на учет мигрантов, завершили московские следователи. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , обвинения предъявили двум организаторам схемы, а также 10 участникам группы.

По данным следствия, с 2019 по 2022 год участники группы организовали в Москве и Подмосковье сеть хостелов, где ставили на фиктивный учет иностранцев, в том числе тех, кто потерял легальный статус.

В своем офисе злоумышленники оказывали услуги по изготовлению документов, включая миграционные карты с отметками о пересечении границы. Деятельность группировки прикрывали высокопоставленные и должностные лица ОМВД России по району Западное Дегунино.

Следователи передали все материалы уголовного дела в суд для рассмотрения. По четырем объявленным в розыск соучастникам преступления следователи выделили отдельное производство.

В прошлом году сотрудники полиции в рамках операции «Нелегал» обнаружили более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Проверки прошли в летом и осенью.

По итогам проверок из России выдворили 15 тысяч иностранцев, потерявших легальный статус. Кроме того полицейские завели более 3,5 тысяч уголовных дел по делам о контрабанде оружия, наркотиков и незаконного перехода границы.

Уголовное дело Мигранты Следственный комитет России
29 марта 2024, 18:54
Напавшие на «Крокус» боевики рассказали о своем кураторе
РИА «Новости»
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Подготовку теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», а также инструкции для отхода боевиков предоставили куратор, который связывался с исполнителями через Telegram, посылая голосовые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

В ведомстве уточнили, что об этом рассказали обвиняемые в ходе допросов.

Имени своего координатора террористы не знали, так как он давал инструкции под псевдонимом.

Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»

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