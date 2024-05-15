15 мая 2024, 13:06

Мать на несколько дней оставила больного сына одного дома в Москве

РИА «Новости»
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В столице возбудили уголовное дело об оставлении в опасности и ненадлежащем воспитании больного ребенка, неспособного о себе позаботиться. Он находился без присмотра матери длительное время, сообщила пресс-служба СК по Москве.

По данным следствия, 9 мая 2024 года 40-летняя женщина оставила одного в квартире на продолжительное время своего 12-летнего сына. Мальчик страдал серьезным заболеванием, отчего не мог самостоятельно питаться и ухаживать за собой, отметили в СК.

Ребенка госпитализировали с симптомами истощения. Следователи возбудили уголовное дело по статье 125 УК России «Оставление в опасности» и статье 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Правоохранители допросили родственников и соседей семьи, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Женщина с сыном жили в квартире на улице Соловьиная Роща. Больной мальчик находился без присмотра несколько дней, сообщила прокуратура Москвы. Его мать ушла к подруге. Надзорное ведомство взяло на контроль дальнейшую судьбу ребенка.

Другого мальчика оставили в Москве на остановке «Улица 1905 года». Мать заявила, что таким способом наказала сына за порванную сумку.

Уголовное дело Дети Следственный комитет России
15 мая 2024, 13:12
Обвиняемый в гибели журналистки «России сегодня» признал вину
РИА «Новости»
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Обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой признал вину в суде. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», - сказал подсудимый.

Адвокат добавил: есть прямые доказательства, что трагедия произошла по его вине. Суд приступил к рассмотрению дела 15 мая.

Журналистка погибла во время занятий военно-спортивной стрельбой. Смерть случилась на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Инструктор нарушил правила безопасности и выстрелил в грунт, после чего один из фрагментов пули отрикошетил в Бабаеву.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинении смерти по неосторожности».

Соболезнования родным и близким журналистки направил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что ее смерть стала невосполнимой утратой для отечественной журналистики. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что с погибшей его связывали долгие годы совместной работы. Дипломат подчеркнул, что Бабаева была профессионалом , удивительным человеком и другом.

Уголовное дело Убийства Суд Крым Россия Работа
15 мая 2024, 10:17
Двум врачам клиники Тимура Хайдарова в Москве предъявили обвинения
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В Москве предъявили обвинения двум врачам клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique. В ближайшее время им определят меру пресечения, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что следователи провели очные ставки и допросили 45-летнего заведующего хирургического отделения IQ Plastique и 28-летнего хирурга. Вскоре следствие выйдет в Замоскворецкий районный суд с ходатайством об аресте обвиняемых.

В феврале в клинике IQ Plastique пациенту провели операцию. Спустя несколько дней его состояние ухудшилось. Тогда медики вновь прооперировали мужчину, но это не помогло. В итоге мужчину перевели в другое медучреждение, где он впал в кому и скончался. Сейчас деятельность IQ Plastique приостановлена на 90 суток по решению Арбитражного суда Москвы.

Уголовное дело Больницы Пластические операции
15 мая 2024, 08:51
Мужчину застрелили во время ссоры на стадионе в Миассе
РИА «Новости»
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В Миассе на стадионе «Южный» произошла стрельба. В результате погиб 23-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что полицейским поступил сигнал о раненом молодом человеке на стадионе. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что несколько мужчин повздорили из-за бытовых разногласий. Один из конфликтующих открыл стрельбу. В результате от полученного ранения один из участников ссоры скончался. Нападавшему удалось скрыться, его объявили в розыск.

В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области сообщили, что после стрельбы на стадионе возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Следователи и криминалисты побывали на месте преступления, назначили судебные экспертизы, включая баллистическую. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Накануне в Санкт-Петербурге на парковке у торгового центра «Сити Молл» неизвестный открыл стрельбу. В результате пострадал мужчина, его увезли в больницу с раной живота.

Стрельба Челябинск
15 мая 2024, 05:10
Обыски по делу генерал-лейтенанта Кузнецова прошли в Москве и Краснодаре
РИА «Новости»
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Силовики провели обыски по нескольким адресам, связанным с фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», - сообщил источник агентства.

Согласно его информации, обыски проходили в Москве и Краснодарском крае.

Начальника главного управления кадров Минобороны России обвинили в получении взятки в виде недвижимости - коттеджа на Кубани. Сумма взятки - 30,5 миллиона рублей.

Рубль Краснодар Россия Недвижимость Краснодарский край Москва

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