Мать и ее пятилетнего ребенка нашли мертвыми в Хабаровске

«Во вторник в квартире жилого дома по улице Волочаевская, 87 в Хабаровске обнаружили труп пятилетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Тело 33-летней матери ребенка находилось рядом с многоквартирным домом», - указали в сообщении.

По предварительной версии СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО , мать свела счеты с жизнью. Сейчас следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе причастности женщины к убийству ребенка. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

Прокуратура Индустриального района города взяла на контроль ход проверки, проводимой правоохранительными органами.

Ране уроженку Свердловской области и ее мужа нашли мертвыми в Самаре. В квартире также находилась восьмилетняя дочь погибшей от первого брака.