22 ноября 2023, 03:06

Мать и ее пятилетнего ребенка нашли мертвыми в Хабаровске

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Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в многоквартирном жилом доме в Хабаровске. Его мать нашли мертвой рядом с жилым зданием, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Во вторник в квартире жилого дома по улице Волочаевская, 87 в Хабаровске обнаружили труп пятилетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Тело 33-летней матери ребенка находилось рядом с многоквартирным домом», - указали в сообщении.

По предварительной версии СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО , мать свела счеты с жизнью. Сейчас следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе причастности женщины к убийству ребенка. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

Прокуратура Индустриального района города взяла на контроль ход проверки, проводимой правоохранительными органами.

Ране уроженку Свердловской области и ее мужа нашли мертвыми в Самаре. В квартире также находилась восьмилетняя дочь погибшей от первого брака.

Убийства Дети Прокуратура РФ Следственный комитет России
22 ноября 2023, 01:54
Криминального авторитета застрелили в Ростовской области
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 58-летнего мужчины в городе Белая Калитва в Ростовской области, сообщили в областном управлении СК. По данным местных СМИ, погибший — криминальный авторитет Владимир Борисенко, вышедший на свободу после участия в СВО.

«В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в городе Белая Калитва тела мужчины 1965 года рождения с огнестрельными ранениями в области головы и туловища», - сообщили в ростовском управлении Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по двум составам преступления: убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Местный портал Donday сообщил со ссылкой на собственные источники, что убитый - криминальный авторитет Владимир Борисенко. По информации издания, шесть лет назад Борисенко стал исполнителем убийства 38-летнего предпринимателя Ильи Пятибратова - брата депутата Ростовской городской Думы от ЛДПР Петра Пятибратова. За это преступление киллер получил 100 тысяч рублей в качестве аванса.

Суд приговорил Борисенко к 16 годам лишения свободы. Но в прошлом году он подписал контракт для участия в СВО и был амнистирован после нескольких месяцев службы. После помилования мужчина вернулся в родной город, где был убит. По информации издания, это убийство может быть местью за прошлые преступления Борисенко.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 58-летнего мужчины в городе Белая Калитва в Ростовской области, сообщили в областном управлении СК. По данным местных СМИ, погибший - криминальный авторитет Владимир Борисенко, вышедший на свободу после участия в СВО.

Убийства Полиция
21 ноября 2023, 21:19
Наркокурьеры в Астрахани действовали по четким указаниям наводчика
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Задержанные по подозрению в распространении наркотических веществ в Астрахани действовали по наводке куратора, который скидывал на карты деньги для покупки билетов на междугородние автобусы. Об этом сообщил RT со ссылкой на свои источники.

Издание выяснило, что один из курьеров приехал в Астрахань из Москвы через Ставрополь. В последнем из городов гражданин Киргизии взял партию наркотиков. За всем процессом следил куратор. Далее исполнитель распространял метадон и отчитывался о своих действиях. Во время совершения преступления задержанный встретился с двумя «коллегами» из Узбекистана и Таджикистана.

«Запрещенные вещества продавали с помощью онлайн-магазинов, а передавали покупателям через тайники-закладки», - уточнили в публикации.

В воскресенье, 19 ноября, все трое отправились в Ставрополь за новой партией запрещенных веществ. Именно там их задержала полиция.

Во время допроса они признались в сбыте наркотиков. Правоохранители опубликовали скрины переписки одного из задержанных с куратором. Выяснилось, что руководитель процесса буквально заставлял мужчину нарушать закон.

В МВД уточнили, что полиция продолжила устанавливать личности, причастные к обороту наркотиков.

Ранее стало известно, что количество пострадавших от наркотических веществ в Астрахани достигло 21. До этого областной Минздрав сообщал о 19 людях, поступивших в больницу с симптомами отравления психотропными и наркотическими препаратами. Известно, что трое из них скончались.

Наркотики МВД РФ Россия Полиция
21 ноября 2023, 19:44
Около 3,5 миллиона рублей захотели взыскать с Треповой за ущерб от теракта в Петербурге
РИА «Новости»
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Более 3,5 миллиона рублей оказалась должна Дарья Трепова* за ущерб от взрыва в петербургском кафе, во время которого погиб военкор Владлен Татарский. В отношении подсудимой подали гражданский иск, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в суде.

По его данным, 36-летняя женщина запросила два миллиона рублей за серьезные травмы глаза и груди, которые получила в момент детонации взрывного устройства. Пострадавшая указала, что в ее теле остались осколки.

Она также перенесла большое количество операций, в том числе пластических. Сама женщина проживает в Ставрополе. В Петербург она приехала на заседание по делу Треповой*.

Судебная экспертиза оценила и стоимость восстановительного ремонта в помещении заведения, где прогремел взрыв. В этом случае подсудимая должна будет заплатить 1,6 миллиона рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что до конца года суд рассмотрит уголовное дело Дарьи Треповой*. Потерпевшими в результате теракта признали 84 человека.

Один из них умер , но не от взрыва в кафе.

Первые судебные слушания состоялись 15 ноября. Тогда обвиняемая частично признала свою вину.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд Взрывы Россия Деньги Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
21 ноября 2023, 19:36
СК задержал подозреваемого в изнасиловании пятилетней давности в Москве
РИА «Новости»
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Мужчину, которого заподозрили в изнасиловании женщины в 2018 году на северо-западе Москвы, задержали. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 27 августа 2018 года мужчина, находился в лесопарке недалеко от улицы Парковой. Он похитил у женщины мобильный телефон и деньги, а после изнасиловал ее и скрылся с места происшествия.

Во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты изучили материалы уголовного дела и смогли установить личность преступника.

В итоге стражи правопорядка задержали уроженца Брянской области 1985 года рождения. Ему уже предъявили обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Ранее мужчине дали пять лет колонии за попытку изнасилования двух незнакомок на юге Москвы.

Преступления Изнасилования Следственный комитет России Москва 2023

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