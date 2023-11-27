27 ноября 2023, 03:42

Мать двоих детей убила мачеху и ее мужа под Новосибирском

РИА «Новости»
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Двойное убийство произошло в городе Болотное Новосибирской области. Местную жительницу подозревают в расправе над семейной парой во время пьяной вечеринки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительной версии, 25 ноября задержанная со своим знакомым распивала спиртное в гостях у 45-летней женщины и ее мужа. В какой –то момент она начала ругаться с ними и произошла драка. Гости сильно избили хозяев дома.

«Женщина, взяв нож, нанесла хозяину дома один удар в область груди. После этого фигуранты дела скрылись с места преступления. Потерпевшие погибли на месте», - указали в ведомстве.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемых нашли по горячим следам и арестовали.

По данным kp.ru , одна из погибших была мачехой задержанной. Перед расправой обвиняемая несколько дней жила в ее доме. Ранее органы опеки отобрали у нее детей. После этого женщина устроилась техничкой в школу, спустя неделю ее уволили.

Ранее житель Курской области убил жену, дочь и пожилую мать. Преступление произошло во время семейной ссоры.

Убийства
27 ноября 2023, 01:46
Признаки мошенничества нашли в системе «Безопасный город»
РИА «Новости»
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Главная военная прокуратура нашла признаки мошенничества в особо крупной размере при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские работы для системы «Безопасный город». Сумма ущерба оценивается в 620 миллионов рублей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на собственные источники.

По информации РБК, военная прокуратура начала проверку в сентябре 2022 года по обращению советника главы МЧС Даниила Мартынова. В ноябре результаты проверки направили в московское военное управление СК.

С 2020 года сотрудники Национального центра информатизации (НЦИ) «Ростеха» начали по заказу МЧС разрабатывать научно-технические и правовые стандарты для системы «Безопасный город». В том числе, регулирующий проект федерального закона.

Но в военной прокуратуре выявили признаки мошенничества в особо крупном размере при проведении научно-исследовательских работ. Сумма ущерба оценивается в 620 миллионов рублей - это практически все выделенные на проект средства. Теперь Следственный комитет примет решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу главу Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура РФ Ростех Мошенничество Следственный комитет России
26 ноября 2023, 19:03
Избивших 76-летнего жителя Щелкова мигрантов арестовали по решению суда
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Правоохранители взяли под полный контроль ход и результаты расследования уголовного дела об избиении 76-летнего жителя Щелкова. Личности злоумышленников установили, их задержали и арестовали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, рано утром 15 ноября двое пьяных мужчин вышли на проезжую часть и перегородили проезд машине, за рублем которой был пенсионер. Подозреваемые проникли в салон, избили мужчину и потребовали довезти их до определенного адреса.

«После того как потерпевший вырвался, злоумышленники догнали его и продолжили избиение, также нанесли удары по автомобилю и покинули место происшествия», - указали в ведомстве.

Прокуроры смогли установить личности злоумышленников и задержали их. Выяснилось, что у мужчин нет регистрации и постоянного места жительства в России, а также официального трудоустройства. Позже преступники полностью признали свою вину.

«Сегодня с учетом позиции Щелковской городской прокуратуры суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года», - указали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в вестибюле станции московского метро «Орехово» 25-летний незнакомец избил пенсионера. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Нападавшего задержали.

Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Мигранты Щелково Избиения
26 ноября 2023, 13:26
Имя пресс-секретаря Meta Стоуна появилось в базе розыска МВД России
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Пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Стоуна объявили в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе розыска МВД России.

«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», - сообщили в публикации.

По какой именно статье ведется розыск, в МВД не уточнили.

В марте 2022 года СК возбудил уголовное дело против сотрудников Meta* по статье о призывах к убийствам и насилию в отношении россиян. Пресс-секретарь компании Стоун объявил о временном снятии на платформах запрета на призывы к насилию в отношении военнослужащих ВС РФ. Подобные действия в организации объяснили политическим самовыражением.

Ранее МВД объявило в розыск бывших чиновников Украины Андрея Дещицу и Сергея Пашинского. Их обвинили в организации антитеррористической операции на юго-востоке страны.

*Корпорация Meta признана экстремистской организацией на территории России.

МВД РФ Россия
26 ноября 2023, 00:45
Суд закрыл дело об оставлении воинской части после смерти мобилизованного
РИА «Новости»
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Крымский гарнизонный военный суд прекратил дело в отношении мобилизованного Игоря Акуренко после его смерти. Мужчину обвиняли в самовольном оставлении воинской части без уважительных причин. Об этом написал РБК.

Акуренко призвали на службу прошлой осенью в рамках частичной мобилизации. В январе этого года он не вернулся в воинскую часть. Мужчина уклонялся от службы до 20 марта.

Во время судебного разбирательства выяснили, что Акуренко скончался 11 августа. Свидетельство о смерти мобилизованного выдали спустя четыре дня. Суд не пояснил, по какой причине и при каких обстоятельствах он ушел из жизни.

В судебном постановлении отметили только, что дело прекращено из-за смерти мобилизованного. Ходатайство подала адвокат Акуренко, государственный обвинитель его поддержал.

Ранее мобилизованный военнослужащий из Бурятии купил справку о своей смерти , чтобы избежать возвращения в зону проведения специальной военной операции. Он не вернулся на службу из отпуска, скрывался у родных. Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Суд Военные Крым Частичная мобилизация в РФ

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