Мать бросила младенца умирать в выгребной яме уличного туалета в Пятигорске

По данным издания, 40-летняя жительница станицы Лысогорской 8 января пошла в уличный туалет, где у нее начались схватки. Во время родов ребенок упал в выгребную яму.

Женщина не стала доставать новорожденного. В результате мальчик захлебнулся в выгребной яме с фекалиями. Позже о случившемся стало известно полицейским.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Правоохранители установили, что ребенок родился живым, а женщина специально оставила его умирать. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Первоуральске Свердловской области скончался младенец, пока родители отмечали первую дату со дня его рождения. Пьяная мать легла на диван рядом с малышом, а утром обнаружила его тело.