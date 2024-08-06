Мастера и слесарей-газовиков задержали в Нижнем Тагиле после обрушения дома

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Из заявления компании следует, что мастера и слесарей задержали 5 августа по ранее возбужденному уголовному делу за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В «Газэкс» добавили, что оказывают содействие следствию для проведения объективного расследования и выяснения причин происшествия.

Многоквартирный дом на Сибирской улице в Нижнем Тагиле частично обрушился 1 августа после взрыва газа. В результате ЧП погибли 10 человек , пострадали 26 жителей , в том числе дети. Следователи возбудили уголовное дело.

Позже жителям, потерявшим имущество, увеличили выплаты до 500 тысяч рублей. Пострадавшим продолжают оказывать всю необходимую помощь.