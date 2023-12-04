04 декабря 2023, 15:20

Массовые миграционные обыски на предприятиях Санкт-Петербурга сняли на видео

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области силовики провели серию обысков на 10 крупных предприятиях и складах. Они пользовались услугами группы компаний, которую обвинили в организации незаконной миграции. Видео рейда показала Петербургская полиция.

Сотрудники МВД России, ОМОНа Росгвардии и других структур явились на 10 предприятий в Кировском, Московском, Колпинском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, на территории поселка Ковалево и города Мурино.

Компании с многомиллионным оборотом, по информации полиции, специализировались на производстве продуктов, готовых блюд и полуфабрикатов, перерабатывали вторсырье, работали как склады продовольственных и цветочных магазинов.

Они нанимали сотрудников-иностранцев через группу компаний - ее владельцев обвинили в преступлении по статье 332.1 УК России «Организация незаконной миграции». По версии следствия, под видом оказания консультационных услуг и аренды рабочей силы злоумышленники оформляли поддельные документы и получали трудовые патенты.

«Масштабные обыски на предприятиях, использующих иностранный труд, подтвердили связь этих предприятий с организаторами незаконной деятельности по легализации мигрантов», - сообщила пресс-служба МВД.

По преступной схеме в Россию приехали не меньше 160 человек. Уголовное дело возбудили в 2021 году, задержали девять человек и опросили 155 свидетелей.

Рейды по соблюдению миграционного законодательства усилили в Екатеринбурге, сообщили «Известия». Полицейские проверили хостелы и производства.

Санкт-Петербург Мигранты МВД РФ
04 декабря 2023, 15:24
Погашение Блиновской всей задолженности по налогам опровергли
РИА «Новости»
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Находящаяся под домашним арестом блогер Елена Блиновская не выплачивала задолженность по налогам на 1,4 миллиарда рублей, потому что у нее нет таких денег. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила представляющая интересы «королевы марафонов» адвокат Наталия Сальникова.

Правозащитник опровергла сообщения СМИ о том, что Блиновская окончательно рассчиталась с долгами по неуплаченным налогам.

«Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50−55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда - прим. ред.)», - заявила Сальникова.

На минувшей неделе адвокат Блиновской сообщила, что по итогам проверки ее клиентки Федеральная налоговая служба вынесла решение о задолженности блогера в 918 миллионов рублей, за счет пеней и штрафов сумма выросла до 1,4 миллиарда. Это не окончательная сумма, потому что инспекторы продолжили экспертизу.

По данным следователей, Блиновская создала фирмы-однодневки, работавшие п о упрощенной системе налогообложения. Поэтому большую часть проходящих средств блогер в своей декларации не указала. С 2019 по 2021 год таким способом Блиновская утаила более 918 миллионов рублей.

Правоохранители задержали блогера в конце апреля, когда на своей машине она направлялась в сторону российско-белорусской границы.

В ходе допроса блогер признала вину и раскаялась в совершенном поступке. Суд отправил Блиновскую под домашний арест и запретил прямой и косвенный выход в интернет. В последний раз меру пресечения ей продлили до 26 января 2024 года.

Уголовное дело Налоги Задержание блогера Елены Блиновской
04 декабря 2023, 14:39
Пенсионерка из Москвы лишилась 28 миллионов рублей из-за мошенников
РИА «Новости»
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Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников. Она лишилась своей квартиры и 28 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, сначала преступники убедили женщину в том, что на ее имя кто-то попытался оформить кредит. Они представлялись сотрудниками МВД, ФСБ и Центрального банка. По инструкции мошенников она сама взяла кредит и перевела средства на так называемый «безопасный счет».

Затем злоумышленники заставили женщину продать собственное жилье на улице Макаренко - якобы для того, чтобы его не присвоили бандиты. Она последовала их указаниям и зарегистрировалась в чужой квартире. Сделку купли-продажи осуществили с соблюдением всех юридических процедур и при участии нотариуса. После получения 25 миллионов от продажи квартиры пенсионерка курьером передала мошенникам наличные.

Спустя несколько дней она поняла, что стала жертвой обмана. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Москве начался судебный процесс над 14 телефонными мошенниками , обманувшими 240 человек. Суммарно ущерб составил 84,6 миллиона рублей.

Преступления Мошенничество Москва 2023
04 декабря 2023, 14:29
Мужчину в костюме гусара задержали при попытке кражи кроссовок в Москве
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В Москве задержали мужчину в костюме гусара, пытавшегося украсть кроссовки в Театре Наций. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росгвардии.

С утра патрулировавший территорию экипаж ведомства получил сигнал тревоги из одного из охраняемых объектов культуры в Петровском переулке. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где и задержали 32-летнего уроженца Саратова.

Как стало известно во время следствия, мужчина залез по водосточной трубе на второй этаж театра, разбил окно и влез в помещение. Там мужчина обнаружил новые кроссовки, переобулся в них и попытался уйти с места преступления.

«Благодаря оперативным действиям росгвардейцев скрыться с похищенным у злоумышленника не получилось», - подчеркнули в пресс-службе.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что фигурант уже ранее был судим за разбой.

Ранее двух подозреваемых в краже денег из банкомата арестовали в Москве.

Преступления Росгвардия Кражи Москва 2023
04 декабря 2023, 14:10
Уголовное дело возбудили в Москве против организаторов подпольного казино
РИА «Новости»
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В Москве разоблачили один из игорных клубов, а организаторов задержали. Против них возбудили дело о незаконном проведении азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в августе в нежилых помещениях в Малом Кисловском переулке и на улице Мясницкой злоумышленники проводили азартные игры для извлечения дохода. Следователи установили личности семи подозреваемых и предъявили им обвинение. Расследование продолжается.

В конце октября суд отправил в СИЗО обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр заместителя директора Новосибирского юридического института филиала ТГУ.

Всего количество зарегистрированных преступлений об организации и проведении азартных игр увеличилось с 17 до 61. В суд направили 26 уголовных дел, еще по четырем делам идет расследование.

Следственный комитет России Москва 2023

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