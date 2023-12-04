Массовые миграционные обыски на предприятиях Санкт-Петербурга сняли на видео

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Сотрудники МВД России, ОМОНа Росгвардии и других структур явились на 10 предприятий в Кировском, Московском, Колпинском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, на территории поселка Ковалево и города Мурино.

Компании с многомиллионным оборотом, по информации полиции, специализировались на производстве продуктов, готовых блюд и полуфабрикатов, перерабатывали вторсырье, работали как склады продовольственных и цветочных магазинов.

Они нанимали сотрудников-иностранцев через группу компаний - ее владельцев обвинили в преступлении по статье 332.1 УК России «Организация незаконной миграции». По версии следствия, под видом оказания консультационных услуг и аренды рабочей силы злоумышленники оформляли поддельные документы и получали трудовые патенты.

«Масштабные обыски на предприятиях, использующих иностранный труд, подтвердили связь этих предприятий с организаторами незаконной деятельности по легализации мигрантов», - сообщила пресс-служба МВД.

По преступной схеме в Россию приехали не меньше 160 человек. Уголовное дело возбудили в 2021 году, задержали девять человек и опросили 155 свидетелей.

Рейды по соблюдению миграционного законодательства усилили в Екатеринбурге, сообщили «Известия». Полицейские проверили хостелы и производства.