Машину с полицейскими обстреляли на площади Сергокалы в Дагестане
Неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в селе Сергокалы. Ранение получил один сотрудник, сообщило МВД Дагестана в Telegram-канале.
«Для выполнения боевого задания силовики направились на место. Информация предварительная», - отметили в сообщении.
Боевики устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте. По данным МВД Дагестана, что в Дербенте погиб один правоохранитель. В Махачкале смертельные ранения также получил один полицейский. Сообщалось о шестерых раненых.
Власти Дагестана ввели режим контртеррористической операции. Бронетехнику выкатили на улицы Дербента. Бои продолжаются и на улицах Махачкалы.