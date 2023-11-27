27 ноября 2023, 14:35

Машина и личные вещи были неинтересны. Супруг — о похищенной и убитой жительнице Новороссийска

РИА «Новости»
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Жительницу Новороссийска, отправившуюся в фитнес-клуб, похитили и убили. Муж погибшей Роман Григоренко рассказал «360», что злоумышленников не интересовали машина и личные вещи его супруги. По его словам, ограбление не было мотивом для нападения.

«Видел ее утром, когда она уезжала на тренировку. Перед уходом… Дома я был еще. Машину никто не похищал и не собирался. Машина была неинтересна. Личные вещи тоже, даже были сброшены. Мотивов ограбления нет - от слова совсем. И мотивов убийства тоже не было» - поделился собеседник.

Выяснением причин произошедшего, подчеркнул Роман, займется следствие.

Детали расследования В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что троих подозреваемых в возрасте от 30 до 33 лет задержали. Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Похищение человека» и «Убийство».

По версии следствия, злоумышленники выслеживали жертву. Сначала, 20 ноября, они напали на владельца легковушки возле гаражного кооператива и закрыли его в багажнике, а из машины следили за домом женщины. После преступники отпустили пострадавшего.

Через несколько дней, 24 ноября, подозреваемые напали на владельца другого авто. Они действовали по той же схеме: заперли водителя в багажнике, а машину использовали для слежки. Выследив женщину, подозреваемые напали на нее на улице и похитили на угнанном автомобиле. В тот же день в лесу один из злоумышленников зарезал женщину, но вместе с соучастниками написал мужу похищенной сообщения с требованием о переводе биткоинов, утверждая, что женщина еще жива.

Что известно о подозреваемых Источник РЕН ТВ , знакомый с ситуацией, рассказал, что среди задержанных оказался боец ММА Карен Троян. Telegram-канал Shot писал, что группа молодых людей промышляла грабежами и разбоем. В день похищения 38-летняя женщина села в свой BMW и поехала на тренировку в спортзал на Пионерской. Когда она перестала выходить на связь, муж-бизнесмен обратился в полицию. Тело погибшей нашли в лесу 26 ноября.

Один из подозреваемых после задержания скончался. По факту его смерти следователи начали доследственную проверку.

Ранее в Краснодарском крае трое мужчин жестоко убили двух аниматоров. Злоумышленники пошли на преступление, чтобы заполучить деньги и другие ценности мужчины и женщины.

Убийства Следственный комитет России
27 ноября 2023, 14:35
Суд вынес приговор экс-главе аппарата МЧС за превышение полномочий
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Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю аппарата МЧС Вадиму Сойникову, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сойникову назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте ведомственного физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект так и не был достроен, а приченный ущерб оценили в 15 миллионов рублей.

Кроме того, Сойников возглавлял аппарат бывшего руководителя МЧС Евгения Зиничева.

Ранее бывшего депутата Красноярского края Романа Гольдмана объявили в розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Суд Коррупция Москва 2023
27 ноября 2023, 13:45
Слушания по делу предполагаемого организатора дорогих свиданий начались в Москве
РИА «Новости»
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В Тверском районном суде Москвы прошло первое заседание по делу предполагаемого организатора дорогих свиданий с вымогательством в кафе «Кактус Лаундж» Арама Асатряна. Его обвинили в шести случаях вымогательства организованной группой, передал «Коммерсант».

По данным следствия, Асатрян руководил не только группой мошенников, но и заведением, несмотря на оформленную документацию на Антона Ульянова. Правоохранительные органы считают, что по указанию задержанного с мужчинами девушки знакомились в интернете и приводили в кафе. Посетителям приносили завышенный счет и вымогали деньги у тех, кто отказывался платить.

Адвокат Асатряна Сергей Грошев заявил, что его подзащитный не имеет к заведению никакого отношения и вину свою не признает.

Известно, что кафе открыли в прошлом году на на 1-й Тверской-Ямской улице. По данному делу уже задержали сообщников подозреваемого. Асатряна заключили под стражу только в сентябре 2023 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее москвичка помогла «раскрыть» еще одно кафе на проспекте Мира , в которой разводили мужчин на деньги по той же схеме.

Суд Мошенничество Москва 2023
27 ноября 2023, 13:37
Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии
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Басманный суд Москвы вынес приговор администраторам ресурса «Адские бабки» Александре Баязитовой и Ольге Архаровой. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Женщинам предъявили обвинение в вымогательстве. Архарова получила 4,5 года, а Баязитова - пять лет колонии общего режима.

Басманный суд Москвы вынес приговор администраторам ресурса «Адские бабки» Александре Баязитовой и Ольге Архаровой.

Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Прокурор запрашивал журналистке Баязитовой 14 лет тюрьмы, а медиатехнологу Архаровой - 13 лет. Их соучастница, Инна Чурилова, согласилась сотрудничать со следствием и получила четыре года условно. Суд состоялся летом 2023 года.

Трех женщин арестовали и поместили в СИЗО летом 2022 года после заявления топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Он сообщил, что фигурантки требовали у него значительную сумму денег за то, чтобы негативная информация об Ушакове не появлялась в Telegram-каналах.

Суд Журналистика Москва 2023
27 ноября 2023, 12:13
Мужчину задержали в Москве за попытку кражи 11 миллионов рублей из банкомата
РИА «Новости»
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В Москве задержали мужчину, попытавшегося взломать банкомат и украсть оттуда более 11 миллионов рублей. С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры, злоумышленника заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным столичной прокуратуры, подозреваемый будучи пьяным решил потягаться силами с банкоматом. Он зашел в отделение одного из банков, изобразил, что моет пол для отвлечения внимания и продумал план действий.

Когда мужчина остался один, он попытался взломать металлическим предметом банкомат, где находилось более 11 миллионов рублей. Злоумышленник открыл нижнюю дверцу и увидел сейф, но тут сработала сигнализация. Тогда мужчина попытался скрыться, но его засекли камеры видеонаблюдения.

Злоумышленнику выдвинули обвинение по части третьей статьи 30 и пункту «б» части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину он признал.

Ранее москвич потерял у банкомата миллион рублей на ипотеку. Он не заметил, что устройство вернуло половину вложенной суммы.

Прокуратура РФ Кражи Москва 2023

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