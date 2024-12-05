Маньяк обезглавил пожилую женщину в Сарове

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В Сарове неизвестный убил двух пенсионеров. Одной из жертв преступник отрезал голову.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области показала место нападения.

Убийство произошло в квартире на проспекте Ленина. Преступник зарезал 78-летнего мужчину и обезглавил 77-летнюю женщину. Следователи возбудили уголовное дело.

По информации Следкома, к расследованию подключились опытные криминалисты регионального управления и оперативники полиции. Они осмотрели место убийства, опросили свидетелей и назначили экспертизы. Прокуратура Нижегородской области взяла уголовное дело на контроль.

Погибший мужчина - инвалид, сообщил Telegram-канал Shot. По его информации, преступник прокрался в квартиру вслед за соцработницей и убил обоих.

В Санкт-Петербурге суд признал бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко виновным в тройном убийстве. Он разделался с бывшим клиентом, его партнером и переводчицей.