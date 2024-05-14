14 мая 2024, 05:44

Макаревичу пригрозили тюрьмой за нарушение закона об иноагентах

РИА «Новости»
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Лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* грозит уголовное преследование до двух лет заключения из-за нарушения закона об иноагентах. Об этом заявили в правоохранительных органах, передал ТАСС.

«На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело по статье 330.1 УК РФ <…> Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», - сказано в публикации.

Помимо этого, артиста планируют проверить на экстремизм после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом , которые позвонили музыканту и представились украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе беседы исполнитель признался в поддержке ВСУ.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Макаревича* на 30 тысяч рублей. Причиной стало нарушение закона об иностранных агентах. До этого мужчина уже получал штраф за похожее правонарушение.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации.

Уголовное дело Законы Иноагенты
14 мая 2024, 01:20
Мать сгоревшего в Подмосковье ребенка будет добиваться возобновления дела
РИА «Новости»
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Следователи прекратили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, возбужденном после гибели запертого в сарае мальчика. Он умер в мае прошлого года — с тех пор его мать Кристина добивается объективного расследования. Женщина рассказала РИА «Новости», что собирается обжаловать это решение.

Правоохранители работали и по статье о халатности, однако прокуратура Раменского отменила расследование по этой статье УК, сославшись на отсутствие «признаков преступления». Мать мальчика решение обжаловала, однако в надзорном ведомстве ей вновь отказали. Тогда она написала в Генпрокуратуру - с обращением ознакомились журналисты.

По одной из версий, погибшего в сарае могли запереть подростки. Собеседница агентства отметила - их допрашивали всего два раза, и они не признают вины, однако видно, «что с ними поработали взрослые».

«Новые показания могут не дать, сославшись на то, что уже ничего не помнят. Заставить их пройти детектор лжи тоже нельзя: они вправе отказаться», - добавила Кристина.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела по факту гибели мальчика. Глава ведомства получил обращение о несогласии с позицией следствия.

Следователи прекратили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, возбужденном после гибели запертого в сарае мальчика. Он умер в мае прошлого года - с тех пор его мать Кристина добивается объективного расследования. Женщина рассказала РИА «Новости» , что собирается обжаловать это решение.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Пожары Дети Раменское
14 мая 2024, 00:42
В Петербурге задержали сына женщины, останки которой нашли в мусорных мешках в Шушарах
РИА «Новости»
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Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил в Telegram-канале о задержании подозреваемого в убийстве женщины, останки которой нашли в мусорных пакетах в Шушарах. Им оказался сын жертвы.

«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», - говорится в сообщении ведомства.

Расчлененное тело женщины обнаружили в мусорных пакетах в Шушарах между домом на Московском шоссе и продуктовым магазином. Следователи устанавливают обстоятельства дела. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинений.

Санкт-Петербург Убийства Преступления Женщины Россия Следственный комитет России
13 мая 2024, 22:03
Челябинский экс-губернатор подал в суд на Малахова после шоу о деле «Макфы»
РИА «Новости»
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Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск в суд о защите чести, деловой репутации и достоинства на 100 миллионов рублей к авторам передачи «Малахов». Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Игорь Трунов, его слова передало Ura.ru.

«Для нас удивительно, что на федеральном канале звучат утверждения, что совершен какой-то целый букет преступлений. При этом известно, что до сих пор нет ни одного судебного решения, вступившего в законную силу», - заявил он.

Речь идет о сюжете, вышедшем в эфир в середине апреля, когда Центральный районный суд стал рассматривать иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства АО «Макфа» и других активов семей Михаила Юревича и экс-депутата ГД РФ Вадима Белоусова. Программу посвятили бывшему губернатору и его бизнесу.

Как заявили адвокаты, в рамках шоу распространили сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена. Иск направили в Пресненский районный суд Москвы. Одними из ответчиков стали телеканал «Россия 1» и телеведущий Андрей Малахов.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Челябинска не удовлетворил иск о передаче дела «Макфы» в арбитражный суд. Как отмечал представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов, арест активов на 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры РФ можно назвать «творчеством судебного пристава».

Генпрокуратура РФ Суд Адвокаты Россия
13 мая 2024, 20:15
Главу автоколонны ООО «Такси» заключили под стражу после падения автобуса в Мойку
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Суд арестовал на два месяца начальника автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова после падения автобуса в реку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург Автобусы Реки Автобус упал в Мойку в Петербурге

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