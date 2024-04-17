17 апреля 2024, 10:20

Магаданец убил охранника в торговом центре после жалобы на кражу

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В Магадане будут судить 21-летнего местного жителя за убийство охранника ТЦ. Предположительно, он зарезал мужчину после того, как тот пожаловался его матери на кражу, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 1 января этого года обвиняемый и 48-летний мужчина распивали алкоголь в пункте охраны торгового центра на проспекте Карла Маркса. Во время застолья молодой человек украл у охранника кошелек, в котором лежали 3700 рублей. Потерпевший, пытаясь вернуть деньги, пришел к матери злоумышленника и рассказал ей о краже. Однако во время беседы они поругались, о чем узнал обвиняемый.

Днем 28 января, приняв алкоголь и наркотики, молодой человек взял из дома нож и отправился на работу к охраннику. Он нанес как минимум 18 ударов ножом, от чего мужчина умер на месте от обильной кровопотери. В момент нападения в пункте охраны находился 23-летний очевидец, который просил обвиняемого успокоиться, но тот в ответ пообещал расправиться и с ним.

В ведомстве уточнили, что материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения.

Ранее в Новосибирской области женщину заподозрили в убийстве своей подруги. Предположительно, причиной жестокой расправы стали «гробовые» деньги.

Убийства Поножовщины
17 апреля 2024, 10:58
Обнаружилась квартира, где ликвидировали готовившего теракт в синагоге Москвы боевика
РИА «Новости»
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Ликвидированный террорист, готовивший, предположительно, нападение на синагогу в Москве, жил неподалеку от нее и не привлекал внимания соседей. Об этом сообщило РИА «Новости».

На прошлой неделе в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в столице. В ведомстве указали, что боевиком оказался 22-летний иностранец, побывавший в тюрьме у себя на родине. Мужчина оказал силовикам вооруженное сопротивление, поэтому правоохранители открыли ответный огонь.

Глава Федерации еврейских общин России раввин Довид Карпов сообщил РИА «Новости» , что террориста ликвидировали неподалеку от синагоги «Даркей Шалом» в районе Отрадное.

Корреспондент агентства узнал, что боевик жил в панельном 22-этажном доме на последнем этаже. Здание располагается в двух километрах от синагоги - в 20 минутах ходьбы или четырех минутах езды на автомобиле.

Сейчас квартира, где устранили террориста, опечатана дежурной частью МВД по району Отрадное. В одном окне нет стекла.

Соседка по этажу рассказала журналистам, что не была лично знакома с мужчиной. Во время спецоперации ФСБ дома ее не было.

«Он вел себя тихо, в квартире часто горел свет», - отметила женщина.

Другой житель дома сообщил, что пару недель назад видел на первом этаже в подъезде группу иностранцев, но не знает, был ли среди них террорист. Сейчас жильцы дома решают вопрос об установке пропускной системы в подъезде или о консьерже.

По данным ФСБ, боевик хранил самодельное взрывное устройство под матрасом. На кадрах из квартиры террориста , которые показало ведомство после его ликвидации, можно увидеть отверстия от пуль в окне.

Терроризм ФСБ Москва
17 апреля 2024, 04:51
Уголовное дело возбудили на последователя Тесака
РИА «Новости»
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Уголовное дело о призывах к экстремизму и разжиганию ненависти возбудили в отношении последователя националиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Администратор Telegram-канала опубликовал видео и аудио с призывами к экстремистской деятельности и разжиганию ненависти. Против фигуранта возбудили уголовное дело по двум статьям: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Автор канала является последователем праворадикального движения, которое создал Тесак.

В августе 2023 года подмосковный суд вынес приговор шестерым соратникам Марцинкевича. Они получили от восьми до 15 лет тюрьмы.

Уголовное дело Суд Экстремизм
17 апреля 2024, 01:57
Еще восемь дагестанских энергетиков обвинили в краже 2,8 миллиарда рублей
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Суд в Махачкале арестовал восемь человек по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в энергетической сфере республики. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Задержанным предъявлили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным следствия, подозреваемые в период с 2010 по 2021 годы завышали объем и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии.

Они совершили хищение денежных средств на общую сумму не менее двух миллиардов 795 миллионов 180 тысяч рублей.

Подследственным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 16 июня 2024 года.

Ранее Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекли деятельность группы энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета.

Хищения Уголовное дело Суд
17 апреля 2024, 01:53
Бывших коллег полковника Захарченко объявили в розыск из-за взятки в 5 млрд рублей
Freepik
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Бывших коллег сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко, который на данный момент отбывает срок по делу коррупционной направленности, ищут за взятку размером почти в пять миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на материалы расследования.

«В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти пять миллиардов рублей обвинен сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства - бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) - Георгий Сатюков», - сказано в публикации.

Также фигурантом дела стал бывший коллега Захарченко, выступавший посредником. По неуточненным данным, беглецы могли спрятаться в Дубае. Обоих заочно арестовали.

Ранее стало известно, что Дмитрий Захарченко пытался записаться добровольцем в зону спецоперации. Его отправили в штрафной изолятор ИК-5 УФСИН России по Мордовии.

В мае 2022 года мужчину приговорили к 16 годам колонии и обязали выплатить штраф в размере 470 миллионов рублей. Он проходил по уголовному делу, возбужденному из-за коррупционных махинаций более чем на 1,4 миллиарда рублей.

Штрафы Уголовное дело Рубль Коррупция Россия Полковник Дмитрий Захарченко

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