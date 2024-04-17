Магаданец убил охранника в торговом центре после жалобы на кражу

По данным следствия, 1 января этого года обвиняемый и 48-летний мужчина распивали алкоголь в пункте охраны торгового центра на проспекте Карла Маркса. Во время застолья молодой человек украл у охранника кошелек, в котором лежали 3700 рублей. Потерпевший, пытаясь вернуть деньги, пришел к матери злоумышленника и рассказал ей о краже. Однако во время беседы они поругались, о чем узнал обвиняемый.

Днем 28 января, приняв алкоголь и наркотики, молодой человек взял из дома нож и отправился на работу к охраннику. Он нанес как минимум 18 ударов ножом, от чего мужчина умер на месте от обильной кровопотери. В момент нападения в пункте охраны находился 23-летний очевидец, который просил обвиняемого успокоиться, но тот в ответ пообещал расправиться и с ним.

В ведомстве уточнили, что материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения.

Ранее в Новосибирской области женщину заподозрили в убийстве своей подруги. Предположительно, причиной жестокой расправы стали «гробовые» деньги.