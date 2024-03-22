Лжеполковника ФСБ арестовали в Петербурге по делу о передаче взятки

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Мужчина использовал поддельное удостоверение и получал взятки от коммерсанта якобы за покровительство при расследовании уголовного дела.

«Санкт-Петербургский городской суд постановление Выборгского районного суда [об отказе в заключении под стражу] отменил и избрал Жарскому стражу по 7 апреля», - сообщили в пресс-службе.

Лжеполковника ФСБ немедленно взяли под стражу в зале суда. Расследование дела о посредничестве во взяточничестве продолжается.

Ранее уголовное дело по статье о мошенничестве завели на жительницу Камчатки и ее дочь. Злоумышленницы получили 900 тысяч рублей пособия на несуществующего ребенка.

Жительница Прикамья не смогла сдать экзамены на получение водительских прав и купила поддельные документы. На нее также завели уголовное дело, сообщили «Известия».