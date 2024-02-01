Лжеполицейские выманили 13 тысяч у иностранца в Подмосковье
В Подмосковье аферисты выманили у иностранца 13 тысяч рублей. Об этом сообщили в «МВД Медиа».
В дежурную часть полиции на железнодорожной станции Подольск обратился студент РУДН. Иностранец рассказал, что отдал мошенникам 13 тысяч рублей.
На выходе из подземного перехода на станции Подольск к нему подошли трое неизвестных в гражданской форме. Они представились сотрудниками полиции. Аферисты потребовали у иностранца показать документы и призвали его оплатить штраф за вымышленное правонарушение.
Молодой человек отказался отдавать деньги. Аферисты притворились, что связываются по рации с дежурной частью. После этого лже-полицейские начали угрожать студенту арестом. Иностранцу пришлось перевести им тысячу рублей.
Злоумышленникам этого показалось мало. Один из них выхватил у студента из рук телефон и сам перевел сначала 10 тысяч рублей, а затем дважды по тысяче. После аферисты скрылись с места. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.
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«Ими оказались жители Подмосковья 1996, 1999 и 2003 года рождения, которые дали признательные показания», - уточнили в ведомстве.
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