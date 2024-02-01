01 февраля 2024, 15:46

Лжеполицейские выманили 13 тысяч у иностранца в Подмосковье

РИА «Новости»
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В Подмосковье аферисты выманили у иностранца 13 тысяч рублей. Об этом сообщили в «МВД Медиа».

В дежурную часть полиции на железнодорожной станции Подольск обратился студент РУДН. Иностранец рассказал, что отдал мошенникам 13 тысяч рублей.

На выходе из подземного перехода на станции Подольск к нему подошли трое неизвестных в гражданской форме. Они представились сотрудниками полиции. Аферисты потребовали у иностранца показать документы и призвали его оплатить штраф за вымышленное правонарушение.

Молодой человек отказался отдавать деньги. Аферисты притворились, что связываются по рации с дежурной частью. После этого лже-полицейские начали угрожать студенту арестом. Иностранцу пришлось перевести им тысячу рублей.

Злоумышленникам этого показалось мало. Один из них выхватил у студента из рук телефон и сам перевел сначала 10 тысяч рублей, а затем дважды по тысяче. После аферисты скрылись с места. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Транспортные полицейские по горячим следам задержали двоих лже-коллег на Курском вокзале. Третьего мошенника нашли по месту жительства.

«Ими оказались жители Подмосковья 1996, 1999 и 2003 года рождения, которые дали признательные показания», - уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемых заключили под стражу.

Пенсионер из Москвы продал квартиру и машину из-за звонков мошенников. Он передал злоумышленникам почти 10 миллионов рублей.

Подольск Мошенничество Студенты Полиция
01 февраля 2024, 16:01
Полиция задержала нового подозреваемого в стрельбе на свадьбе в Пушкино
РИА «Новости»
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Правоохранители вычислили еще одного участника свадьбы со стрельбой в Пушкинском городском округе Подмосковья в ноябре 2023 года. За хулиганство задержали жителя села Царево, брата одного из фигурантов дела, сообщил источник «360».

Мужчина 2001 года рождения попал на одно из двух видео с места преступления. По версии следствия, 10 ноября он вместе с другими гостями стоял у подъезда в микрорайоне Дзержинец. Когда жених шел к машине, подозреваемый поднял вверх оружие, похожее на пистолет, и выстрелил семь раз.

На допросе ему показали видеозапись. Задержанный не узнал себя и отказался признавать вину. Он заявил, что не видел, как его брат или жених взяли в руки оружие.

В момент, когда прозвучали выстрелы, мужчина, по собственной версии, отошел на 30 метров поговорить по телефону. Кто именно стрелял, не видел, и пистолета в руках жениха, когда тот вместе с невестой шел по лестнице, тоже не заметил.

Задержанного обвинили по части второй статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное группой лиц».

Второй ролик, без его участия, смонтировали из трех эпизодов. На одном другой фигурант дела высунулся из окна машины, которая ехала по Ярославскому шоссе, и пять раз выстрелил в воздух. На втором водитель Lada Priora во время движения вылез в окно и произвел еще пять выстрелов. Третий сняли в неустановленном месте. На нем стреляла невеста.

На шумную свадьбу пожаловались местные жители, возбудили уголовное дело. Полиция сообщала о задержании трех человек , в том числе уроженца Молдавии.

Уголовное дело Стрельба Свадьбы Пушкино
01 февраля 2024, 13:15
Криптомиллионеры из России заплатили тайским похитителям 76 млн рублей
Global Look Press
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В Таиланде похитили двух россиян и потребовали выкуп в криптовалюте. Пленников отпустили после уплаты более 30 миллионов бат (76,1 миллиона рублей), сообщил MGR Online.

Похищение произошло 31 января в провинции Пхукет. Четыре участника банды «Белые медведи» схватили женщину и мужчину около местного ресторана. Россиян затащили в черный фургон Hyundai и потребовали 900 тысяч биткоинов - сумму, эквивалентную 30 миллионам тайских бат.

Заложники-криптомиллионеры согласились. Когда деньги перевели, преступники отпустили их примерно в километре от места похищения, не причинив никакого вреда.

После этого пострадавший мужчина позвонил в полицию и рассказал о преступлении. По подозрению в похищении на следующий день задержали четырех человек, в том числе двух иностранцев.

На Пхукете схватили пятерых россиян за игру в покер. Полиция провела обыск на вилле, где устраивали азартные игры.

Криптовалюты Таиланд
01 февраля 2024, 13:08
Тип сбившей Ил-76 под Белгородом ракеты подтвердили в СК
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Доставлявший украинских военнопленных в Белгородскую область для обмена военно-транспортный самолет Ил-76 сбила управляемая ракета американского ЗРК Patriot. К таким выводам пришли следователи после изучения осколков боеприпаса и остатков взрывчатки, сообщила пресс-служба СК.

СК РФ Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
01 февраля 2024, 12:56
Мужчину будут судить за изнасилование 11-летней давности в Москве
РИА «Новости»
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В Москве будут судить обвиняемого в изнасиловании, совершенном в 2011 году на северо-востоке столицы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, 16 октября 2011 года двое мужчин изнасиловали двух незнакомых несовершеннолетних девушек в лесопарковой зоне рядом с улицей Лескова. После совершения преступления они скрылись.

Спустя годы следователи и криминалисты проанализировали материалы старого уголовного дела и назначили современные судебные экспертизы. Проверка данных привела к установлению личности одного из преступников.

Мужчина не признал вину. Подозреваемого заключили под стражу. Его сообщника продолжают искать.

Также столичный СК завершил расследование изнасилования и убийства девушки в Москве в 1997 году. Уголовное дело передали в суд.

Преступления Следственный комитет России Москва

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