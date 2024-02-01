Лжеполицейские выманили 13 тысяч у иностранца в Подмосковье

В дежурную часть полиции на железнодорожной станции Подольск обратился студент РУДН. Иностранец рассказал, что отдал мошенникам 13 тысяч рублей.

На выходе из подземного перехода на станции Подольск к нему подошли трое неизвестных в гражданской форме. Они представились сотрудниками полиции. Аферисты потребовали у иностранца показать документы и призвали его оплатить штраф за вымышленное правонарушение.

Молодой человек отказался отдавать деньги. Аферисты притворились, что связываются по рации с дежурной частью. После этого лже-полицейские начали угрожать студенту арестом. Иностранцу пришлось перевести им тысячу рублей.

Злоумышленникам этого показалось мало. Один из них выхватил у студента из рук телефон и сам перевел сначала 10 тысяч рублей, а затем дважды по тысяче. После аферисты скрылись с места. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Транспортные полицейские по горячим следам задержали двоих лже-коллег на Курском вокзале. Третьего мошенника нашли по месту жительства.

«Ими оказались жители Подмосковья 1996, 1999 и 2003 года рождения, которые дали признательные показания», - уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемых заключили под стражу.

Пенсионер из Москвы продал квартиру и машину из-за звонков мошенников. Он передал злоумышленникам почти 10 миллионов рублей.