24 июня 2024, 02:21

«Люди выбегали в ужасе». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Телеканал «360»
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Во время нападения вооруженных боевиков на Махачкалу в городе царили паника и хаос. Об этом рассказал «Известиям» очевидец событий.

По словам собеседника газеты, он живет неподалеку от того места, где происходило нападение. Пламя от пожара в синагоге перекинулось на провода, из-за этого они начали искрить и осветили всю улицу.

«Люди выбегали в ужасе, со слезами на глазах, дети. Сотрудники полиции очень грамотно сделали свою работу. Оказали поддержку, помогли, успокоили», - рассказал очевидец.

В воскресенье вооруженные боевики напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В Дербенте террористы убили священника Николая Котельникова и охранника храма. В Махачкале они также убили охранника, но прихожане и священнослужители успели закрыться в здании храма.

Всего во время нападения погибли не менее девяти человек, большинство их них полицейские. В больницы отправили 16 человек , в том числе 13 правоохранителей.

Дагестан Терроризм Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 02:35
Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 сотрудников полиции
РИА «Новости»
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Более 15 сотрудников полиции погибли в результате терактов в Дагестане. Также среди погибших есть несколько гражданских, об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

По его словам, в Махачкале и Дербенте уже завершили активную фазу оперативно-боевых мероприятий. Всего силовики ликвидировали шесть террористов.

Следственные мероприятия в Дагестане будут проводить пока не выявят всех участников «спящих ячеек». Сейчас ситуацию в регионе контролируют органы госвласти и правоохранители.

Дагестан Полиция Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 01:42
Силовики ликвидировали пятерых боевиков в Дагестане
Телеканал «360»
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В Дагестане полицейские ликвидировали пятерых вооруженных боевиков, которые напали на православные храмы и синагогу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

«В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», - сказано в сообщении.

Дагестан Терроризм Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 00:44
Пострадавших в результате стрельбы в Махачкале прооперировали
Freepik
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Всех пострадавших в результате перестрелки в Махачкале прооперировали. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Юсуп Умавов.

«Встретился с главным врачом медицинского учреждения Газиявдибиром Мусаевым. Он отметил, что их прооперировали и они находятся под постоянным присмотром врачей», - написал он.

В воскресенье, 23 июня, неизвестные совершили нападение на синагоги, православную церковь в и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Власти республики объявили режим контртеррористической операции.

После теракта в Республиканскую клиническую больницу Махачкалы доставили 16 человек, из них 13 полицейских. В Муфтияте республики заявляли, что жертвами боевиков семь правоохранителей, один священник и один гражданский.

Стрельба Врачи Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 00:41
Появилось видео с ликвидированными боевиками в Дербенте
Телеканал «360»
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Появились кадры с двумя убитыми боевиками в Дербенте. Видео опубликовало управление МВД по Дагестану в своем Telegram-канале.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о завершении активной части КТО в Дербенте. При этом режим контртеррористической операции пока сохраняется по всему Дагестану.

«В городе Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. в ходе КТО ликвидировано двое бандитов», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Дербенте в ходе перестрелки с террористами получил тяжелое ранение начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, приехавший на подмогу к коллегам. Позже в МВД сообщили, что врачи не смогли помочь полицейскому - он погиб.

Вооруженные боевики напали на две церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте. В Дербенте они убили православного священника Николая Котельникова. Священнослужителю перерезали горло.

Священники Дагестан Врачи Видео Полиция Боевики

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