«Люди выбегали в ужасе». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

По словам собеседника газеты, он живет неподалеку от того места, где происходило нападение. Пламя от пожара в синагоге перекинулось на провода, из-за этого они начали искрить и осветили всю улицу.

«Люди выбегали в ужасе, со слезами на глазах, дети. Сотрудники полиции очень грамотно сделали свою работу. Оказали поддержку, помогли, успокоили», - рассказал очевидец.

В воскресенье вооруженные боевики напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В Дербенте террористы убили священника Николая Котельникова и охранника храма. В Махачкале они также убили охранника, но прихожане и священнослужители успели закрыться в здании храма.

Всего во время нападения погибли не менее девяти человек, большинство их них полицейские. В больницы отправили 16 человек , в том числе 13 правоохранителей.