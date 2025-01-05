05 января 2025, 03:58

Люди в белом и труп в трусах. Похоронщик рассказал треш-истории из своей работы

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Десятки человек погибают ежедневно в разных регионах России. Некоторые истории гибели вызывают удивление даже у сотрудников похоронной службы. Один из похоронщиков из Екатеринбурга поделился жуткими подробностями с Ura.ru.

По его словам, в 2023 году в лесу на Сибирском тракте за полгода обнаружили трупы четырех людей без следов криминала. Родственников погибших не нашли. Тела похоронили. Позже появились слухи, что прохожий остановился на 10-м километре тракта по нужде и увидел большое пламя. В глубине леса он якобы заметил людей в белом, которые проводили ритуал. Так появилась версия, что там людей приносили в жертву.

Другая история произошла на Сортировке, где на заборе нашли тело мужчины в трусах. Жильцы дома заявили, что это был не местный. Сначала появилась версия, что умерший убегал от мужа своей любовницы. Но следователи выяснили, что мужчину жестоко избили. А потом, чтобы выдать все за суицид, его повесили на забор.

Житель Таганрога ранее похоронил чужую женщину, приняв ее за свою жену. После этого супруге пришлось аннулировать запись о своей смерти.

Мужчины Екатеринбург Свердловская область
04 января 2025, 22:23
Труп постояльца несколько дней пролежал в интернате в Якутске
РИА «Новости»
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Постоялец дома-интерната в Якутске закрылся в комнате и умер. Сотрудники обнаружили его тело лишь спустя несколько дней. Пресс-служба Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) сообщила о проведении проверки.

«По факту случившегося незамедлительно начата служебная проверка всех обстоятельств. С учетом результатов судебно-медицинской экспертизы и итогов проверки будут приняты меры», - сообщили представители министерства.

Информация о том, что в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени Решетникова на улице Якутской, 8 умер мужчина, появилась в соцсетях.

«Московский комсомолец-Якутия» сообщил, что он закрылся в своей комнате 31 декабря. Сотрудники вскрыли дверь 3 января и нашли постояльца мертвым.

Трагический случай произошел в психоневрологическом интернате в Волгоградской области. Два несовершеннолетних воспитанника умерли от инфекции.

Постоялец дома-интерната в Якутске закрылся в комнате и умер. Сотрудники обнаружили его тело лишь спустя несколько дней.

Пресс-служба Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) сообщила о проведении проверки.

Уголовное дело Якутия Преступления
04 января 2025, 20:03
Черная икра и 87 млн рублей. Аферисты обманули экс-начальника Приволжской железной дороги
РИА «Новости»
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Бывший начальник Приволжской железной дороги Александр Храпатый перевел мошенникам 87 миллионов рублей. Аферисты несколько месяцев общались с мужчиной, сообщил Telegram-канал Baza.

В начале октября Храпатому позвонил якобы сотрудник Социального фонда. Он сообщил о реорганизации ведомства и попросил сверить персональные данные. Однако для этого нужно было привезти в Москву основные документы.

Собеседник записал Храпатого в «электронную очередь» на прием, поскольку тот проживал в Саратове. Затем с мужчиной связалась якобы сотрудница «Госуслуг» и сообщила о взломе аккаунта, а дальше последовал диалог с «сотрудником ФСБ».

В течение двух с половиной месяцев Храпатый каждый день переводил деньги на «безопасные счета». Суммарно он отправил мошенникаМ свыше 82 миллионов рублей.

В декабре «сотрудник ФСБ» сообщил ему о завершении дела. Храпатого пригласили в Москву, чтобы лично «поблагодарить коллег за содействие». После этого экс-начальник Приволжской железной дороги передал подельнику еще пять миллионов рублей и четыре банки черной икры.

В конце декабря Храпатому в новостях попался сюжет о мошенниках, которые звонят людям, представляясь сотрудниками ФСБ и других организаций. Тогда он понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию.

В Санкт-Петербурге на уловки мошенников попался 90-летний доцент местного вуза. Они выманили у него около миллиона рублей.

Рубль ФСБ Мошенничество Мужчины Деньги Полиция
04 января 2025, 11:49
Серийных похитителей японских и корейских иномарок задержали в Москве
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Полицейские поймали четырех злоумышленников, промышлявших похищениями корейских и японских автомобилей в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступники искали подходящие иномарки, вскрывали их и угоняли для дальнейшего сбыта. Охранную сигнализацию они отключали с помощью устройств подавления GPS-сигналов.

Мужчины совершили как минимум 12 эпизодов хищений. Общая сумма ущерба составила около 43 миллионов рублей.

Четырех подозреваемых задержали при силовой поддержке Росгвардии. Помимо машин, у них нашли поддельные государственные регистрационные знаки. По факту краж завели уголовные дела.

Ранее москвича посадили под домашний арест за угон открытой машины марки «Жигули» и поджог еще двух, припаркованных неподалеку. Мужчина ранее уже был судим.

Хищения Уголовное дело Кражи Иномарки Машины Москва
04 января 2025, 10:38
Мошенники обманули 90-летнего доцента петербургского вуза на миллион рублей
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге мошенники обманули 90-летнего доцента местного вуза и выманили у него около миллиона рублей. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Пожилому ученому позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Под предлогом сохранности злоумышленник выманил у доцента деньги.

«Пенсионер передал преступникам 600 тысяч рублей, две тысячи долларов и 1,6 тысячи евро», - уточнил источник телеканала.

Общая сумма ущерба составила 978 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Пожилого уфимца «развели» более чем на 1,5 миллиона рублей. Мужчина хотел пожаловаться на мошенников и нашел в Сети номер телефона Росфинмониторинга, который в итоге оказался поддельным.

В Барнауле полицейские ликвидировали нелегальную сеть связи телефонных аферистов. Аферисты разворачивали криминальные схемы с помощью сотни сим-боксов, установленных в нескольких арендованных квартирах.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пенсионеры ФСБ Мошенничество

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