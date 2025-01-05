Люди в белом и труп в трусах. Похоронщик рассказал треш-истории из своей работы

По его словам, в 2023 году в лесу на Сибирском тракте за полгода обнаружили трупы четырех людей без следов криминала. Родственников погибших не нашли. Тела похоронили. Позже появились слухи, что прохожий остановился на 10-м километре тракта по нужде и увидел большое пламя. В глубине леса он якобы заметил людей в белом, которые проводили ритуал. Так появилась версия, что там людей приносили в жертву.

Другая история произошла на Сортировке, где на заборе нашли тело мужчины в трусах. Жильцы дома заявили, что это был не местный. Сначала появилась версия, что умерший убегал от мужа своей любовницы. Но следователи выяснили, что мужчину жестоко избили. А потом, чтобы выдать все за суицид, его повесили на забор.

Житель Таганрога ранее похоронил чужую женщину, приняв ее за свою жену. После этого супруге пришлось аннулировать запись о своей смерти.