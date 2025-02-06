Любители выпечки из Питера взломали приложение пекарни, чтобы бесплатно получить булочки

По информации издания, необычная кража хлебобулочных изделий произошла накануне в пекарне на Московском проспекте.

Руководитель заведения рассказал, что неустановленные клиенты взломали мобильное приложение точки общественного питания и смогли оформить заказы, не оплачивая их. После этого любители свежей выпечки приходили в пекарню и забирали свой заказ. Спустя время оказывалось, что оплаты за блюда не было а из заведения вынесли пироги, хлеб и слойки общей стоимостью восемь с половиной тысяч рублей.

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