16 января 2025, 23:20

Любили борьбу и продавали смартфоны. Что известно о пособниках убийцы генерала Кириллова

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В деле об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова появились два новых фигуранта. Предполагаемых сообщников киллера отправили в изолятор. Чем до ареста занимались Батухан Точиев и Рамазан Падиев, выяснил 360.ru.

За что отвечали Падиев и Точиев Исполнителя преступления Ахмаджона Курбонова силовики задержали почти сразу по горячим следам. Именно он, по их версии, 17 декабря дистанционно привел в действие спрятанное в электросамокате на Рязанском проспекте взрывное устройство мощностью около 500 граммов тротила.

Точиев и Падиев, по словам представителя Следкома России Светланы Петренко, в ноябре сняли для Курбонова комнату в подмосковном хостеле , по пути в которую его и задержали. Ее нашли через интернет, а оплатили деньгами со счета Точиева - их перевел неустановленный пока куратор.

Падиев лично наведался в будущее убежище, снял его на видео изнутри и снаружи, рассчитался и в одном из столичных торговых центров передал будущему террористу ключи.

Что известно о пособниках Курбонова И Точиев, и Падиев состояли в боевом крыле группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева*, с которым связаны сообщники напавших на «Крокус Сити Холл».

До переезда в Москву Падиев жил в Карабулаке, занимался ММА и работал в «Перекрестке». В столице поселился в подсобном помещении «Пятерочки» и устроился охранником.

Мужчине 22 год, у него российское гражданство. На заседании об избрании меры пресечения Падиев не признал вину.

По одной из версий, мужчины помогли Курбонову по заданию Службы безопасности Украины, обеспечив не только жильем, но и транспортом.

По другой, незадолго до взрыва с одним из пособников, уже судимым за грабеж, связался знакомый из заграницы и попросил найти выходцу из Средней Азии неприметное жилье без необходимости иметь регистрацию. Он в свою очередь попросил заняться поисками другого выходца из Ингушетии. Так у подрывника появилось жилье в Электроуглях.




Арест пособников Курбонова Оба мужчины - уроженцы Ингушетии, жили в Москве. После теракта ударились в бега. В начале января один из них, Падиев, получил административный арест на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Возле миграционного центра в Троицке он громко матерился и не реагировал на замечания.

Полицейские задержали Падиева и Точиева в Сибири. Им предъявили обвинение в теракте. Басманный суд заключил подозреваемых под стражу до 17 февраля.

Точиев обосновался в Бутове и торговал смартфонами, в том числе на «Горбушке». В 2015 году стал фигурантом дела о краже телефонов у несовершеннолетних, а через год встал на учет в наркодиспансере.

По неподтвержденной информации, бизнесом земляки занимались вместе. Увлечение у них тоже было одно на двоих - Точиев участвовал в первенстве Москвы по боксу.

*Движение признано террористическим и запрещено в России.

Ингушетия Уголовное дело Терроризм Аресты Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
16 января 2025, 20:20
Суд приговорил 5 участников антиизраильского штурма аэропорта Махачкалы
Читайте нас в: Google Новости
Члены семьи Гаджиевых получили до восьми лет колонии за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы 30 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд признал Вагаба, Нажмудина, Джамала, Алибека и Вадима Гаджиевых виновными в преступлении по двум статьям. В зависимости от роли каждого мужчины получили от семи до восьми лет колонии общего режима.

Следователи установили причастность 142 человек к погромам. Они повредили имущество аэропорта на сумму более 24 миллиона рублей и ранили не менее 23 работников.

Предварительное расследование завершилось в отношении 135 подозреваемых, семеро объявлены в розыск. К середине января прошли суды над 42 человеками.

Поводом для беспорядков стало предполагаемое прибытие самолета из Тель-Авива с гражданами Израиля. Толпа прорвала оцепление и проникла на стоянку воздушных судов.

Дагестан Суд Приговоры Беспорядки Следственный комитет России
16 января 2025, 19:09
Муж Блиновской на суде назвал своей идеей дробление бизнеса
Читайте нас в: Google Новости
Муж блогера Елены Блиновской Алексей сам предложил супруге оформлять каждый ее марафон на отдельное юридическое лицо. Об этом он рассказал в зале Савеловского районного суда, сообщил РЕН ТВ.

По словам Блиновского, после того, как информационные продукты жены стали набирать большую популярность в Сети, они решили дробить бизнес.

«Было принято решение, в том числе со мной, <…> каждый марафон оформлять на отдельное юрлицо. Это я предложил», - отметил он.

Муж «королевы марафонов» подчеркнул, что не хотел уклоняться от уплаты налогов, предполагая, что такие действия могут упростить бухгалтерский учет. Блиновский добавил, что они с женой не учли такое резкое развитие бизнеса и не успевали самостоятельно подбирать квалифицированный персонал.

В ходе заседания 16 января Елена Блиновская полностью признала вину по статьям о неуплате налогов и отмывании денег.

Суд Налоги Блогеры Бизнес Елена Блиновская
16 января 2025, 16:35
Суд арестовал второго сообщника киллера по делу генерала Кириллова
Читайте нас в: Google Новости
Бухана Точиева, отвечавшего за передачу денег на оплату жилья для исполнителя теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, отправили в следственный изолятор на один месяц и один день. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы, такое решение вынес Басманный суд Москвы.

Ходатайство об аресте обвиняемого подали следователи.

О задержании Батухана Точиева и Рамазана Падиева пресс-служба Следственного комитета сообщила в четверг, 16 января.

По данным ведомства , в задачи Точиева и Падиева входило обеспечение отхода исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова. Обвиняемые арендовали комнату, в которой подрывник укрылся после преступления. В выстроенной кураторами схеме Точиев получал деньги, а Падиев занимался арендой жилья.

Сегодня же Басманный суд вынес решение об аресте Рамазана Падиева. Под стражей он останется до 17 февраля.

Генерал-майор Игорь Кириллов погиб около подъезда дома на Рязанском шоссе Москвы при взрыве самодельной бомбы, спрятанной в припаркованном самокате. Вторым погибшим в теракте стал его помощник Илья Поликарпов.

Суд Преступления Аресты Москва Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
16 января 2025, 16:16
Жестко расправившегося с женой и ребенком жителя Балахны арестовали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пытавшийся покончить с собой после убийства жены и полуторагодовалой дочери житель Балахны отправился в следственный изолятор. Как сообщила пресс-служба нижегородского СК, такое решение в ходе выездного заседания в больнице принял суд.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе допроса криминалистов обвиняемый признался в убийстве супруги и ребенка, заявив, что причиной стала семейная ссора.

По версии следствия , в минувшее воскресенье, 12 января, мужчина схватился за нож и несколько раз ударил свою жену. Но на этом он не остановился и жестоко избил полуторагодовалую дочь, которая умерла на месте от полученных ран. Пострадавшую супругу доставили в больницу, где она скончалась, несмотря на все усилия врачей.

Устроивший бойню глава семейства после совершения преступления совершил попытку суицида , но прибывшие на место медики успели доставить его в реанимационной отделение больницы. Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.

Уголовное дело Убийства Дети Аресты Следственный комитет России

Новости по теме