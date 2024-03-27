Липецкую стримершу за высказывания о теракте в Crocus City Hall проверит полиция

Женщина провела стрим вечером 25 марта. Она заявила, что ей безразличны жертвы теракта, а их количество, по ее мнению, недостаточно. Блогерша обвинила жителей Москвы в том, что их не беспокоили погибшие в зоне проведения спецоперации.

По информации телеканала, на следующий день она пыталась оправдаться за свои слова. Женщина заявила, что находилась под действием алкоголя и неправильно выразилась. Полиция начала проверку.

Из-за высказываний о теракте в Красногорске задержали мужа бывшего гендиректора АНО «Новая Голландия». Из-за скандала женщина уволилась из организации.