10 июня 2024, 04:36

Лидера террористов из «Крокуса» оштрафуют за нарушение ПДД при задержании

РИА «Новости»
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Судебные приставы взыщут с лидера террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева штраф в размере две тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта ФССП.

На имя уроженца Таджикистана выписали два штрафа, общая сумма которых составила две тысячи рублей.

Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по городу Новосибирску завел исполнительное производство 4 июня. Это объясняется тем, что именно здесь у Мирзоева была временная регистрация на три месяца. Этот срок уже истек.

Помимо Мирзоева в список должников ФССП попал еще один фигурант дела «Крокуса» - его соотечественник Диловар Исломов. Именно у него, по данным следствия, боевики приобрели автомобиль марки Renault Symbol, на котором скрылись после совершения теракта в Красногорске. Сам Исломов должен выплатить судебным приставам около пяти тысяч рублей за нарушение ПДД в Тверской области в начале этого года.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко во время ПМЭФ рассказал, что пятеро пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» все еще находятся в больницах.

Штрафы Задержания Уголовное дело Терроризм ПДД Теракт в «Крокусе»
10 июня 2024, 03:06
Жена главы АНО «Цифровые платформы» раскрыла детали нападения на мужа
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Жена главы «Цифровых платформ» Арсения Щельцина рассказала, что ее муж пошел провожать друга Ивана Познякова к метро, но по пути им встретились незнакомые мужчина и женщина, которые агрессивно и шумно себя вели. Нападавший сначала задирал Познякова, а потом напал с ножом и на ее супруга, сообщила она РБК.

Нападение произошло на севере столичного района Измайлово, где живут Щельцины, вечером 8 июня, около полуночи.

«Арсений не все помнит - у него был шок, но соседи слышали очень громкие крики „Я тебя убью!“. Мужчина сразу стал агрессивно задираться на Ивана, а потом просто на него напал и нанес множественные ножевые ранения», - рассказала она.

Щельцин заступился за друга. В результате Позняков получил девять ударов ножом, а ее супруг - три, «одно почти до сердца».

Позняков скончался в машине скорой помощи. Нападавшие скрылись с места преступления. Полиция их задержала, установив по камерам видеонаблюдения, что они находятся в соседнем доме.

Щельцина добавила, что в тот вечер парочка, скорее всего, находилась «в наркотическом или алкогольном опьянении».

Ее супруга госпитализировали, сейчас он переведен из реанимации в хирургическое отделение, находится в сознании и его жизни ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала Baza, нападавшим оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что министерство окажет помощь Щельцину в восстановлении.

Уголовное дело Убийства Преступления Россия Поножовщины Москва
09 июня 2024, 21:26
Минцифры подтвердило нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Щельцина
РИА «Новости»
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Минцифры России окажет помощь гендиректору АНО «Цифровые платформы» Арсению Щельцину, который попал в больницу после нападения. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Он очень отзывчивый, дружелюбный человек, который всю жизнь свою посвящает ИТ, помогает людям. <…> В последний раз мы виделись на прошлой неделе. Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении», - отметил Шадаев.

Также министр выразил надежду, что виновных в преступлении накажут.

По данным Telegram-канала Baza , на Щельцина и его друга напал лидер столичной группы «Пасека» Роман Медведкин. Музыкант вместе с девушкой вел себя неадекватно, поэтому Щельцин сделал им замечание. После этого Медведкин напал на них с ножом.

В результате нападения глава АНО «Цифровые платформы» получил три ножевых ранения, его друга злоумышленник ударил ножом девять раз, мужчина скончался. Следователи завели уголовное дело.

Уголовное дело Убийства Преступления Россия Поножовщины
09 июня 2024, 20:50
Суд арестовал министра архитектуры и строительства Владимирской области Батурина
РИА «Новости»
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В Ивановской области суд арестовал бывшего главу департамента строительства и архитектуры региона Александра Батурина. Чиновника, который сейчас занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, заподозрили в растрате 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ивановской прокуратуры.

«В Ивановской области прокурором поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в растрате бюджетных средств в сумме почти 12 миллионов рублей», - уточнили в ведомстве.

Суд заключил подозреваемого под стражу до 5 августа 2024 года.

Уголовное дело против Батурина связано с капитальным ремонтом кинотеатра «Современник» в Иванове. По данным прокуратуры, в 2019 году областной департамент строительства и архитектуры принял и оплатил работы на подготовку проектной документации на ремонт. Но фактически подрядчик работы не выполнил. Сумма ущерба составила около 12 миллионов рублей.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Растрата бюджетных средств в особо крупном размере».

В мае этого года суд арестовал по подозрению коррупции замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына.

Уголовное дело Суд Строительство Архитектура
09 июня 2024, 13:20
Две женщины насмерть забили мужчину на кладбище за отказ заняться сексом
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Две женщины в Ставропольском крае убили 63-летнего мужчину на территории кладбища, сообщила пресс-служба СК по региону. Пожилой местный житель отказал им в интиме.

Следователи завели дело против двух подозреваемых, им предъявили обвинение по статье «Убийство».

По версии следствия, днем 26 мая две женщины распивали алкоголь со знакомым на территории кладбища рядом с городом Михайловском. В какой-то момент между ними произошел конфликт, после чего женщины до смерти избили собутыльника, а тело спрятали в лесополосе.

Ссора в компании, сообщил «Московский комсомолец» , началась из-за того, что 29-летней и 37-летней подругам захотелось заняться с мужчиной сексом. Женщины предложили ему интим на троих, а когда тот отказался - рассвирепели.

После задержания несостоявшихся любовниц арестовали. Следователи уже назначили ряд экспертиз, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в Кисловодске задержали обвиняемых в тройном убийстве тридцатилетней давности. Следствие установило, что причиной конфликта стал раздел общего наследства.

Убийства Пенсионеры Алкоголь Женщины

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