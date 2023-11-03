Лидера банды петербургских треш-блогеров задержали в Азербайджане
Предполагаемого организатора избиений прохожих в Санкт-Петербурге, несовершенного администратора Telegram-канала «Жизнь бродяги» арестовали в Азербайджане. Россия отправила запрос на выдачу подозреваемого, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Арест молодого человека подтвердил председатель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев.
Пресс-секретарь Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Рашада Оруджова заявила телеканалу, что Мамишев в жесткой форме осудил действия молодого азербайджанца. По ее словам, сам парень и его семья не участвовали в организации, подросток управлял Telegram-каналом, где выкладывали треш-контент.
Полицейские Санкт-Петербурга 17 октября задержали пятерых подозреваемых в нападении на случайных прохожих.
В международный розыск объявили организатора избиений и автора Telegram-канала.