Лидера «азербайджанской мафии» этапировали в Санкт-Петербург

«В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение», - сообщила пресс-служба.

Турал Мамедов стал фигурантом дела по статьям 213 и 282 УК России «Хулиганство, возбуждение ненависти и вражды». Он скрывался в Азербайджане. По версии следствия, 18-летний парень организовал многочисленные нападения на случайных петербуржцев. Среди пострадавших - подростки 14 и 16 лет.

Мигранты провоцировали конфликты, избивали людей и выкладывали видео в соцсети. Один из роликов подписали «азербайджанская мафия на связи». Ранее арестовали еще 15 подозреваемых, среди них уроженцы из Таджикистана и Азербайджана.

В Подмосковье взяли под стражу мигрантов, которые напали на 76-летнего жителя Щелкова. Пьяные подозреваемые остановили машину пенсионера, два раза избили его и повредили авто.