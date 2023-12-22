22 декабря 2023, 10:02

Лидера «азербайджанской мафии» этапировали в Санкт-Петербург

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В Санкт-Петербург доставили Турала Мамедова, фигуранта дела об избиениях случайных прохожих. Его этапировали из Дагестана, сообщил Следком.

«В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение», - сообщила пресс-служба.

Турал Мамедов стал фигурантом дела по статьям 213 и 282 УК России «Хулиганство, возбуждение ненависти и вражды». Он скрывался в Азербайджане. По версии следствия, 18-летний парень организовал многочисленные нападения на случайных петербуржцев. Среди пострадавших - подростки 14 и 16 лет.

Мигранты провоцировали конфликты, избивали людей и выкладывали видео в соцсети. Один из роликов подписали «азербайджанская мафия на связи». Ранее арестовали еще 15 подозреваемых, среди них уроженцы из Таджикистана и Азербайджана.

В Подмосковье взяли под стражу мигрантов, которые напали на 76-летнего жителя Щелкова. Пьяные подозреваемые остановили машину пенсионера, два раза избили его и повредили авто.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дагестан Избиения Азербайджан
22 декабря 2023, 09:41
Подозреваемого в убийстве матери на северо-востоке Москвы задержали
РИА «Новости»
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Следствие ходатайствует об аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве собственной матери на северо-востоке Москвы. Подозреваемого уже задержали. Об этом рассказала пресс-служба столичного Следственного комитета.

По информации ведомства, уголовное дело расследуют по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

В ходе следствия выяснили, что в четверг, 21 декабря, следователи нашли тело 77-летней женщины в квартире жилого дома на Студеном проезде. Оперативники зафиксировали признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений.

Подозреваемым оказался 55-летним сын жертвы.

Прокуратура Москвы отметила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и предъявили обвинение. Установлено, что мужчина был ранее судим за совершение аналогичного преступления. Расследование на контроле в прокуратуре.

«Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнули в пресс-службе.

Накануне суд вынес приговор мужчине, убившему годовалую дочь и сожительницу.

Убийства Москва 2023
22 декабря 2023, 08:43
Троих малолетних диверсантов задержали в Запорожской области
РИА «Новости»
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Представители Федеральной службы безопасности вместе с правоохранителями задержали трех малолетних жителей Мелитополя по подозрению в организации терактов на территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным следствия, задержанные состояли в диверсионной группе «Черный Саботаж». Они получали задания от украинских кураторов. В прошлом году банда получила гражданство РФ. Члены группировка заняли активную пророссийскую позицию, при этом передавали сотрудникам Службы безопасности Украины данные о ВС России и руководстве региона.

Банда организовывала теракты с покушением на должностных лиц. В декабре прошлого года участники группировки передали ВСУ координаты гостинично-ресторанного комплекса, по которому впоследствии ударили ракетами. В результате ранения получили трое человек, два пострадавших погибли.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям, в том числе на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что украинские спецслужбы нарастили переброску диверсантов в Россию. Они планируют проводить мероприятия по дестабилизации обстановки в стране.

СБУ Украина
21 декабря 2023, 19:09
Суд вынес приговор петербуржцу, убившему годовалую дочь и сожительницу
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Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Максиму Якубову, признанному виновным в убийстве своей годовалой дочери и ее матери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 года в ИК строгого режима», - указали в пресс-службе.

Также суд постановил взыскать с преступника 10 миллионов рублей компенсации морального вреда и 84 400 рублей, чтобы возместить затраты на похороны. Деньги пойдут матери убитой сожительницы подсудимого.

Присяжные единогласно признали Якубова виновным и не заслуживающим снисхождения. Сам петербуржец отказался признавать ответственность за смерть ребенка.

«Жену я убил, признаю, но дочь свою я не убивал», - заявил мужчина.

Детали убийств девочки и ее матери Следствие установило, что в октябре 2020 года Якубов поссорился с гражданской супругой, ударил ее несколько раз ножом и минимум один раз - кулаком по лицу. Когда годовалая дочь пары проснулась от криков, он принес ее на кухню и бросил на кафельный пол головой вниз с высоты своего роста.

Видевшая эта женщина потеряла сознание. Мужчина перенес обеих в ванную, где положил девочку на грудь матери и несколько раз ударил кулаками по голове.

Ребенок умер на месте, тело Якубов спрятал на территории Южно-Приморского парка.

Останки девочки нашли 23 марта 2021 года.

Сожительницу петербуржец убил в феврале 2021 года. Сначала он ударил гражданскую жену по лицу, а затем начал душить. Женщина перестала подавать признаки жизни.

«Далее Якубов, желая окончательно убедиться в смерти Р., переместил ее в ванную, где положил в холодную воду и удерживал там не менее двух минут», - сообщили в пресс-службе.

Труп мужчина снова спрятал на территории Южно-Приморского парка. Останки женщины обнаружили только 24 июня 2022 года.

Санкт-Петербург Убийства Суд
21 декабря 2023, 16:18
Убившего своего знакомого в машине мужчину осудили на 13 лет в Москве
Соцсети
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Лему Ибрагимову, которого обвинили в убийстве мужчины в машине год назад, выдвинули приговор. Его осудили на 13 лет. Мужчина свою вину не признал. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе следствия установили, что 7 сентября 2022 года Ибрагимов ехал в автомобиле Mercedes-Benz, которым управлял его знакомый, бизнесмен Тарас Шевченко, в районе Новоарбатского моста. В ходе беседы между мужчинами началась ссора.

В итоге обвиняемый выстрелил семь раз из пистолета в оппонента. Шесть пуль попали в шею и грудь мужчины. Знакомый убийцы скончался на месте. Ибрагимова же задержали прямо на месте преступления.

В пресс-службе столичного Следственного комитета отметили, что следователи оперативно провели комплекс необходимых следственных действий: собрали материалы, характеризующие личность фигуранта, и допросили очевидцев. Полученная информация подтвердила вину подсудимого, которую он отказывался признавать.

Дорогомиловский районной суд Москвы 21 декабря вынес Ибрагимову приговор. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и его частей, а также в убийстве.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - отметили в ведомстве.

Накануне суд вынес приговор убийце двух спавших взрослых и ребенка на востоке Москвы.

Убийства Преступления Москва 2023

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