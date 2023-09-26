«Лезут в душу и ковыряют» Матери погибших под колесами Audi в Башкирии девушек пожаловались на семью водителя

Читайте нас в:

Женщины подчеркнули, что выступают не только против пересмотра приговора, но и не хотят больше принимать участие в процессе. Как только боль от потери дочерей заглушается, им снова приходится вспоминать обо всем после получения очередной повестки.

«В этом году они снова подали на обжалование, чтобы ему скостили и срок и сумму и отправили в колонию-поселение. Мы очень возмущены. Погибли наши девочки, а он ведет себя так, будто они сбили четырех щенят. Мы против этого суда, чтобы ему это все скостили», - заявила Лиля Салимова, мать погибшей Эльвины.

Ее поддержала Анна Асабаева, потерявшая дочь Яну. Она напомнила, что еще во время первого суда следователи и прокуроры обещали ей, что не спустят дело на тормозах, но уже спустя полгода, когда приговор пересматривал Верховный суд, про девочек уже все забыли и сейчас новое разбирательство.

«Вроде только успокаиваешься, начинаешь морально восстанавливаться, но нет, опять пришло письмо. Снова суд, чтобы ему снизить срок. Черт с этой моральной компенсацией, детей на нее не купишь. Но просто по-человечески, жизнь сейчас другая, она продолжается, а эти люди лезут в душу и ковыряют там», - заявила она.

Под лезущими в нутро людьми матери погибших девочек подразумевают родных молодого водителя, устроившего аварию. Они перестали выходить на связь, как только закончились суды, хотя еще во время разбирательства отец парня обещал оказать женщинам и их семьям помощь.

«Когда надо было папа даже на работу приезжал, чтобы мы перед судом сына защитили. Деньги предлагал, а мы отвечали, привозите в суд, мы в суде возьмем», - пояснила Анна Асамбаева.

Она добавила, что по решению суда каждая семья должна получить по одному миллиону рублей моральной компенсации. Это решение оставили в силе даже после смягчения приговора. Но вместо этих денег родственники водителя присылают на счета матерей копеечные суммы, которые женщины рассматривают как подачки. Безутешные матери с портретами погибших дочерей снова пришли к зданию суда в надежде, что смогут найти там справедливость для себя и детей, которых уже не вернуть.

Смертельная авария на объездной дороге около башкирского села Бакалы произошла больше года назад. Тогда пьяный 23-летний молодой человек за рулем Audi насмерть сбил идущих по дороге четырех девушек , одна из которых была несовершеннолетней. Суд приговорил его к 13 годам колонии, но адвокаты и родные обжаловали решение и добились сокращения срока на два года. Сейчас они подали новую кассацию и просят перевести водителя в колонию-поселение и сократить размер выплаты семьям пострадавших. Об этом «360» рассказали матери погибших девушек.