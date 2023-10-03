«Лежит тело все в крови». Барнаулец рассказал, как нашли убитую женщину с отрезанной грудью

Читайте нас в:

По его словам, труп нашла компания из шести-семи человек 1 октября, примерно в 16:54. В заброшенное здание их позвали дети, которые рассказали о пятнах крови в помещении. Компания зашла в дом, но одна из девушек внезапно провалилась ногой в отверстие в полу. Ее благополучно вытащили и заметили следы крови рядом с заваленной дырой.

«В той дырке было все завалено, из интереса решили аккуратненько это разобрать. Потихоньку разбираем и видим сначала на мешке кровь, потом уже на полу. Отодвигаем какой-то пакет и видим эту картину: лежит тело все в крови, лица не видно. Из-за страха убежали, но потом снова вернулись и засняли», - рассказал молодой человек.

После этого компания вызвала полицию и прошла допрос.

Барнаульцы, проживающие неподалеку от заброшенного дома, поделились с «360» своим мнением о случившемся и месте, в котором все произошло. Большинство жителей признались, что стараются обходить стороной здание, где убили женщину.

«Это не первый случай уже. А вообще район веселенький, без оружия не выхожу гулять с собакой», - рассказала жительница Барнаула Екатерина.

Работающая рядом с заброшенным домом женщина отметила, что убитая жила в частном секторе и состояла в отношениях с подозреваемым.

СК России задержал подозреваемого в убийстве 43-летней женщины. По информации следствия, мужчина в возрасте 43 лет из-за ревности задушил свою знакомую, с которой распивал алкоголь, после чего обезобразил ее тело, вспоров живот и отрезав грудь. Подозреваемый сбросил труп в подвал заброшенного здания и скрылся с места преступления.