«Лежит тело все в крови». Барнаулец рассказал, как нашли убитую женщину с отрезанной грудью

03 октября 2023, 11:56
Телеканал «360»
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Зверское убийство произошло в Барнауле. Местные жители нашли в подвале заброшенного здания обезображенное тело женщины, которой отрезали грудь и вспороли живот. «360» пообщался с одним из молодых людей, которые обнаружили убитую.

По его словам, труп нашла компания из шести-семи человек 1 октября, примерно в 16:54. В заброшенное здание их позвали дети, которые рассказали о пятнах крови в помещении. Компания зашла в дом, но одна из девушек внезапно провалилась ногой в отверстие в полу. Ее благополучно вытащили и заметили следы крови рядом с заваленной дырой.

«В той дырке было все завалено, из интереса решили аккуратненько это разобрать. Потихоньку разбираем и видим сначала на мешке кровь, потом уже на полу. Отодвигаем какой-то пакет и видим эту картину: лежит тело все в крови, лица не видно. Из-за страха убежали, но потом снова вернулись и засняли», - рассказал молодой человек.

После этого компания вызвала полицию и прошла допрос.

Барнаульцы, проживающие неподалеку от заброшенного дома, поделились с «360» своим мнением о случившемся и месте, в котором все произошло. Большинство жителей признались, что стараются обходить стороной здание, где убили женщину.

«Это не первый случай уже. А вообще район веселенький, без оружия не выхожу гулять с собакой», - рассказала жительница Барнаула Екатерина.

Работающая рядом с заброшенным домом женщина отметила, что убитая жила в частном секторе и состояла в отношениях с подозреваемым.

СК России задержал подозреваемого в убийстве 43-летней женщины. По информации следствия, мужчина в возрасте 43 лет из-за ревности задушил свою знакомую, с которой распивал алкоголь, после чего обезобразил ее тело, вспоров живот и отрезав грудь. Подозреваемый сбросил труп в подвал заброшенного здания и скрылся с места преступления.

Убийства Преступления
Приятелей устраивавших драки школьников из Химок задержали в Москве
23 октября 2023, 15:23
РИА «Новости»
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Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Установить личности несовершеннолетних правоохранители смогли после изучения записи с камер видеонаблюдения. После задержания подросткам предъявили обвинение в хулиганстве и арестовали.

На минувшей неделе Подмосковный главк СК сообщил о задержании двух школьников из городского округа Химки , которые нападали на подростков, а также вместе с приятелями затевали массовые драки в московском торговом центре, провоцируя посетителей. Все свои действия обвиняемые снимали на видео и публиковали в социальных сетях.

Пока следователи установили только четыре случая нападения. Сейчас правоохранители изучают причастность подростков к другим преступным эпизодам.

Драки Химки СК РФ Школьники Москва 2023
Бойца ММА Якубова арестовали по делу об оправдании терроризма
23 октября 2023, 15:07
РИА «Новости»
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Чертановский суд Москвы удовлетворил просьбу следствия и арестовал бойца ММА Ильяса Якубова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка следственного комитета.

Следственный комитет официально не упомянул имя задержанного в своем сообщении, но указал, что данное лицо обвинили в оправдании терроризма. По информации ведомства, в октябре 2023 года он сделал видеозапись с высказываниями, оправдывающими террористическую деятельность, и разместила ее в открытом доступе на своей странице в запрещенной соцсети.

Как сообщила « Российская газета », Якубов процитировал в своем видео Шамиля Басаева. Спортсмен не согласен с обвинениями и не считает себя преступником.

По статье о публичном оправдании терроризма ему грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось о задержании Якубова , которого прежде объявляли в федеральный розыск.

Суд Терроризм Следственный комитет России Москва 2023
СБУ и ЦРУ готовились к убийству Дугиной и Татарского почти 10 лет – СМИ
23 октября 2023, 14:58
РИА «Новости»
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Сотрудники Службы безопасности Украины убили политолога Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского при поддержке Центрального разведывательного управления США и при помощи передового оборудования. На подготовку преступлений потратили почти 10 лет. Такую версию выдвинула газета The Washington Post.

Убийства
Увидел велосипед и спрятал в канаве. Кража в Егорьевске попала на видео
23 октября 2023, 14:54
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В Егорьевске мужчина угнал велосипед и спрятал в канаве, чтобы сдать на металлолом. Сотрудники Росгвардии по Московской области нашли пропажу по следам от колес. «360» показал видео преступления.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина подъехал к магазину на собственном велосипеде, но увидев еще один, схватил его и уехал. Далеко уйти не удалось - сотрудники вневедомственной охраны вычислили маршрут вора по следам от шин и схватили недалеко от места преступления.

В отделе полиции установили личность подозреваемого - 36-летнего ранее судимого жителя. Он сознался, что спрятал велосипед в канаве, чтобы позже забрать и сдать на металлолом.

В Санкт-Петербурге с парковки возле дома на проспекте Науки украли велосипед за 55 тысяч рублей. Его владелец - студент обратился в полицию. Виновника разыскали и передали дело в суд.

Росгвардия Кражи Егорьевск

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