Летевший рейсом из Коми в Москву россиянин подпал под уголовное дело
Западное межрегиональное управление на транспорте СК России завело уголовное дело на мужчину 1973 года рождения, сообщившего ложные сведения об опасности на борту воздушного судна в Ухте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации СК, вечером 10 ноября нетрезвый мужчина в салоне самолета сообщением Ухта - Москва сообщил бортпроводнику о якобы имеющейся опасности.
Вылет самолета отменили, никто не пострадал. Следователи проверили воздушное судно и организовали комплекс мер, направленных на выяснение всех обстоятельств ЧП.
В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
В январе самолет сообщением Москва - Гоа экстренно сел в Индии после получения ложного сообщения о бомбе на борту.