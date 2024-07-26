Легендарного футболиста ограбили в Париже на полмиллиона евро

Звезда футбола сел в такси, загрузив в багажник сумку с бриллиантами, часами Rolex и наличными деньгами. К машине неожиданно подбежал неизвестный и устроил перепалку с водителем. В это время второй человек незаметно вскрыл багажник и убежал с добычей.

Зико обратился в Парижскую городскую прокуратуру. Полиция ищет злоумышленников.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предположил, что парижские власти не сумеют организовать достойный уровень соревнований.

Зико считается одним из лучших полузащитников в истории футбола. После завершения карьеры он работал тренером во многих странах, в том числе некоторое время возглавлял московский ЦСКА.