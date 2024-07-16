16 июля 2024, 20:07

Легализовавший тысячу человек канал незаконной миграции перекрыли в Петербурге

РИА «Новости»
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Полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге. О выявленной криминальной схеме сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации 78.ru , 16 июля Куйбышевский районный суд город арестовал двух предполагаемых организаторов нелегальной миграции.

В общей сложности, по данным издания, по делу задержали пять человек. Двое из них - уроженцы Азербайджана. Трех петербуржцев опросили в качестве свидетелей. В офисах и жилищах задержанных провели обыски, изъяв мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, системный блок, флеш-карты, учетные документы, рукописные записи, бланки с оттисками и подписями ответственных лиц.

Постановление об аресте вынесли двум уроженцам Азербайджана. У обоих есть российское гражданство и регистрация в Петербурге. При этом официально мужчины нигде не работают, растят малолетних детей. Под стражей они останутся до 14 сентября.

По версии следствия, злоумышленники наладили преступный бизнес рядом с миграционным центром. Там они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания.

Приезжие, получившие пакет документов с недостоверными сведениями, могли обратиться уже в расположенный по соседству миграционный центр, чтобы легализовать свое пребывание в России.

«По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более тысячи человек», - подчеркнула Волк.

По факту случившегося возбудили дело об организации незаконной миграции. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать других соучастников этого бизнеса.

Санкт-Петербург Мигранты
16 июля 2024, 19:52
Число экстремистских преступлений мигрантов за полгода выросло на 55%
Пресс-служба Следственного комитета
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Количество преступлений экстремистской направленности, совершенных мигрантами, выросло за первые шесть месяцев 2024 года на 55%. Такие данные представил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Помимо этого, по данным главы ведомства, в первом полугодии на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% - развратных действий в отношении детей.

«Все это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной четкой процессуальной реакции на нарушения закона», - подчеркнул Бастрыкин.

Помимо этого, он указал на необходимость системных мер профилактического характера, а также глубокого знания актуальной региональной обстановки и учета особенностей местной миграционной ситуации.

Проблема преступности приезжих, по мнению Бастрыкина, тесно связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур, а также предпринимателей, которые привлекают на работу иностранцев.

Мигранты Преступления Следственный комитет России
16 июля 2024, 19:52
Россиянин ударил об пол 10-месячного ребенка и отправил мальчика в больницу
РИА «Новости»
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Уголовное дело о покушении на убийство завели новосибирские следователи против местного жителя, который ударил 10-месячного сына сожительницы головой об пол в попытке успокоить. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Мать мальчика оставила сожителя с ребенком в квартире в минувшую пятницу, 12 июля. Когда младенец заплакал, подозреваемый приподнял его и ударил головой об пол. Ребенка забрали прибывшие по вызову врачи. По ходатайству следователя суд отправил подозреваемого под стражу.

Мать пострадавшего мальчика в комментарии 360.ru заявила, что сын находится в крайне тяжелом состоянии и врачи не дают никаких положительных прогнозов.

«Я сегодня там была и видела его состояние. Врач сказал, что, может быть, не выживет», - заявила собеседница 360.ru.

Она добавила, что раньше никакой агрессии к сыну со стороны сожителя не замечала, поэтому не понимает, что произошло. По словам женщины, мужчина после случившегося раскаивался и просил у нее прощения. Но пока она пойти на такой шаг не готова.

«Единственного сына мне никто не вернет», - пояснила мать мальчика.

В минувший понедельник, 15 июля, суд Перми арестовал обвиняемую в убийстве девятилетнего сына местную жительницу. По данным следствия, в ночь с четверга на пятницу женщина задушила ребенка, исполосовала тело ножом и в чемодане вынесла к мусорным бакам.

Уголовное дело Дети Больницы Россия Следственный комитет России
16 июля 2024, 18:41
Призывавшего к убийствам детей и женщин россиянина заподозрили в терроризме
РИА «Новости»
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Уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности завели следователи против 23-летнего жителя Владикавказа. Как сообщила пресс-служба республиканского ведомства, молодой человек разместил в группе одного из мессенджеров призывы к убийству.

Подозреваемого в авторстве скандального заявления задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Содержание публикации подозреваемого раскрыл Telegram-канал «Сапа 15». Источники авторов заявили, что молодой человек искал желающих получить деньги за убийство.

В частности, он предлагал смешивать снотворное с цианистым калием в детских домах, роддомах и домах престарелых. За каждый подобный шаг обещал платить по 10 тысяч рублей и добавлять бонус от двух до пяти тысяч рублей за каждого убитого.

Ранее в Красноярском крае задержали многодетную мать, которая избила сына и заставила его выпить чистящее средство. Мальчика спас отец, который отвез ребенка в больницу. Следователи задержали женщину в рамках уголовного дела о покушении на убийство.

Уголовное дело Терроризм Россия Следственный комитет России
16 июля 2024, 12:39
Захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону запросили 22 года строгого режима
РИА «Новости»
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Сторона гособвинения запросила 22 года захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону по делу об участии в ИГ* и изготовлении самодельной взрывчатки. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель суда.

Захватчики взяли в заложники начальника областного УФСИН и младшего инспектора. Большинство злоумышленников ликвидировали во время штурма, который длился три минуты. В настоящее время по делу проходят два фигуранта, один из которых - Малик Гандалоев.

«Прокурор запросил для Гандалоева 22 года строгого режима», - уточнил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2022–2023 годах обвиняемый со своим братом и знакомым в Астрахани купили детали для изготовления взрывчатки. Они прибыли в Ингушетию и ушли в горы. Там записали на мобильный телефон ролик, в котором присягнули на верность амиру «Исламского государства»*.

В это же время, по данным следствия, в лесной сторожке они изготовили взрывчатку и планировали ее использовать по указанию руководства ИГ*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Суд СИЗО Россия

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