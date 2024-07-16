Легализовавший тысячу человек канал незаконной миграции перекрыли в Петербурге
Полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге. О выявленной криминальной схеме сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
По информации 78.ru , 16 июля Куйбышевский районный суд город арестовал двух предполагаемых организаторов нелегальной миграции.
В общей сложности, по данным издания, по делу задержали пять человек. Двое из них - уроженцы Азербайджана. Трех петербуржцев опросили в качестве свидетелей. В офисах и жилищах задержанных провели обыски, изъяв мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, системный блок, флеш-карты, учетные документы, рукописные записи, бланки с оттисками и подписями ответственных лиц.
Постановление об аресте вынесли двум уроженцам Азербайджана. У обоих есть российское гражданство и регистрация в Петербурге. При этом официально мужчины нигде не работают, растят малолетних детей. Под стражей они останутся до 14 сентября.
По версии следствия, злоумышленники наладили преступный бизнес рядом с миграционным центром. Там они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания.
Приезжие, получившие пакет документов с недостоверными сведениями, могли обратиться уже в расположенный по соседству миграционный центр, чтобы легализовать свое пребывание в России.
«По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более тысячи человек», - подчеркнула Волк.
По факту случившегося возбудили дело об организации незаконной миграции. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать других соучастников этого бизнеса.