Лефортовский суд Москвы получил дело о госизмене Блинова

«Была вся в слезах и грязная». Избитая женщиной на севере Москвы девочка-подросток попала в больницу

Избившая 14-летнюю школьницу на Ангарской улице Москвы женщина так отреагировала на просьбу девочки погладить ее собаку. Об этом «360» рассказала мать пострадавшего подростка.

Собеседница уточнила, что на дочь напали вечером в минувший понедельник, 6 ноября. В тот день девочка встречалась со своей компанией.

«Она мне позвонила и говорит: „Мама, меня избили“. Я в чем была выскочила на улицу, а она бежит к подъезду вся в слезах и грязная. Сказала, что на нее напала женщина» - рассказала мать девочки и добавила, что не смогла сдержать себя и отправилась на поиски обидчицы.

Около соседнего дома она встретила компанию дочки, которые ей рассказали все подробности.

«Сказали, что женщина вышла из подъезда с собаками и мужчиной. Дочь попросила погладить животное, но владелица резко отказала и начала оскорблять и ругаться матом. Ну моя тоже ответила. В итоге женщина бросилась на нее со спины», - поделилась мать.

Она добавила, что по рассказам ребят, одной рукой женщина держалась за парковочный столб, другой прижимала девочку к земле и пинала ее ногами. Вмешаться компания не могла, потому что владелица собаки пообещала натравить животное, если кто-то сделает хоть шаг.

В тот вечер найти обидчицу не удалось. Пострадавшая девочка пожаловалась, что плохо себя чувствует. В травматологию, куда ее доставила мать, вызвали скорую помощь для срочной госпитализации.

«У дочери сотрясение мозга, смещение перегородки носа. Сегодня пришел невролог и выяснилось, что у нее зажим мышц плеч и шеи. Наложили шину. Дочь до сих пор находится в больнице», - добавила собеседница.

Она подчеркнула, что уже была у следователя и единственное, что узнала об обидчице дочери, что она уже была судима, дети постоянно живут с бабушкой состоят на учете в социальной защите. Мать девочки подчеркнула, что намерена добиваться уголовного наказания для напавшей на дочь Ранее столичный главк СК заявил, что против избившей девочку-подростка женщины завели уголовное дело о хулиганстве. Но, по словам матери пострадавшей, после результатов выписки и медицинской экспертизы статью могут переквалифицировать на «Побои».