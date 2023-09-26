Квартиру профессора Джорджтаунского университета в Москве ограбили на миллион рублей

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По информации журналистов, работающий в США Малышев вернулся в столицу и хватился множества картин и статуэток, которые хранились у него в квартире. Когда именно произошло ограбление, неясно. Однако замок на двери в жилище профессора остался нетронутым.

Позже правоохранители задержали подозреваемого в ограблении. Им оказался 20-летний мужчина. Он признался в содеянном, однако ни вернуть украденное, ни компенсировать его цену он не смог, так как предметы искусства он давно продал, а деньги потратил.

Ранее полиция Москвы задержала мужчину, который сдал в ломбард украшения познакомившейся с ним в интернете женщины. За драгоценности онлайн-знакомой он выручил около 340 тысяч рублей.

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