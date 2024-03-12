Квартиру гендиректора медицинской компании ограбили в Подмосковье
Неизвестные ограбили квартиру гендиректора крупной медицинской компании. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Как стало известно авторам канала, пока мужчина отсутствовал дома, жену бизнесмена вынудили открыть дверь в квартиру и опустошили сейф. Общая сумма ущерба составила приблизительно четыре миллиона рублей.
Сама женщина, к счастью, не пострадала. Стражи правопорядка уже ищут злоумышленников.
Ранее полиция Санкт-Петербурга начала розыск банковского налетчика, который ничего не украл. Злоумышленник распылил газовый баллончик и потребовал у банковских служащих деньги, но те не стали ему ничего отдавать. После отказа он скрылся.