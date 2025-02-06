Квартиру, где, предположительно, убили бывшего мэра Самары, опечатали 4 февраля

О гибели бывшего градоначальника стало известно накануне. По подозрению в убийстве задержали его внучку , рассылавшую от имени деда сообщения, что он уехал по семейным делам в Москву и она будет отвечать на все вопросы за него. Ее отправили под стражу на два месяца. При этом найти тела до сих пор не удалось.

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что 31 января друг Тархова обратился в правоохранительные органы, где рассказал, что мужчина уже месяц не выходит на связь. После проверки ведомство возбудило уголовное дело по статье об убийстве, расследованием занимаются СК и полиция.