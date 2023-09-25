Курьера задержали по подозрению в серии мошенничеств в Москве
Подозреваемого в участии в сразу нескольких эпизодах мошенничества против московских пенсионерок задержали в столице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По версии правоохранителей, 24-летний задержанный забирал деньги у потерпевших, когда им звонили от имени родственников и убеждали, что после ДТП срочно нужно собрать средства на дорогостоящее лечение пострадавших или же на отказ возбуждать уголовное дело.
«Введенные в заблуждение потерпевшие следовали всем указаниям звонившей и передавали деньги курьеру. Сумма ущерба, причиненного шести пенсионеркам, составила около трех миллионов рублей», - уточнили в ведомстве.
Мужчину обвинили в мошенничестве в крупном размере. Его заключили под стражу.
Ранее в Москве мошенники с помощью подделки документов лишили женщину квартиры. Они изготовили фальшивый паспорт, использовав фотографию одной из участниц сговора.
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