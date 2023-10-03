Курьера телефонных аферистов уличили в еще одном мошенничестве в Москве

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По данным ведомства, задержанный в июле молодой человек с двумя сообщниками похитил пять миллионов рублей у 60-летней москвички. Представившись полицейскими, они убедили женщину взять кредит и отдать деньги для сохранности.

Позже правоохранители выяснили, что до этого злоумышленник по аналогичной схеме обманули 69-летнюю пенсионерку. Женщине позвонили по телефону и сообщили, что ее деньги с банковского счета пытаются украсть преступники.

Далее жертве предложили перевести сбережение на безопасные счета, чтобы сохранить средства. Поверив, пенсионерка сняла девять миллионов рублей, часть отправила на указанные счета, а другую - вручила курьеру. Тот передал деньги нанимателям, а процент оставил себе.

Против мужчины возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжится.

Ранее женщина из Москвы стала жертвой мошенничества и потеряла 2,6 миллиона рублей. Аферисты получили удаленный доступ к ее телефону через СМС.