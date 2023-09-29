Крымчанин признался, что работал на разведку Украины

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На допросе мужчина рассказал, что читал украинские новостные каналы и увидел ссылки на чат-боты спецслужб Украины, где просили присылать разного рода информацию о военной технике и ее передвижениях.

«Принял решение отправлять информацию о том, что видел технику в районе моста и Керчи. Отправлял то, что видел в конкретный момент, - грузовые автомобили, изредка боевая техника», - сказал он.

Сначала мужчина с украинскими спецслужбами не общался, просто отправлял сообщения. Затем он перешел в другой чат, и там стали задавать уточняющие вопросы.

ФСБ выяснила, что крымчанин работал на Главное разведывательное управление Минобороны Украины. Уголовное дело возбудили за госизмену в форме шпионажа. Обвиняемого арестовали.

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