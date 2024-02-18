Крымчанин после пьяной ссоры облил сестру бензином и поджег

По версии следствия, 15 февраля мужчина, будучи пьяным, повздорил со своей сестрой и решил расквитаться с ней. После скандала крымчанин схватил канистру с бензином, облил им сестру и поджег ее.

«Зная, что в доме находятся еще несколько человек, а огонь может распространиться на иные строения, облил сестру бензином и поджег», - сообщили в прокуратуре.

Женщина получила обширные ожоги и скончалась. Против поджигателя возбудили уголовное дело по статье об убийстве совершенном с особой жестокостью и общественно опасным способом. Подозреваемого поместили в СИЗО, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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