Крымчанин после пьяной ссоры облил сестру бензином и поджег
Житель Крыма во время пьяной ссоры облил сестру бензином и поджег. Полиция задержала подозреваемого, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.
По версии следствия, 15 февраля мужчина, будучи пьяным, повздорил со своей сестрой и решил расквитаться с ней. После скандала крымчанин схватил канистру с бензином, облил им сестру и поджег ее.
«Зная, что в доме находятся еще несколько человек, а огонь может распространиться на иные строения, облил сестру бензином и поджег», - сообщили в прокуратуре.
Женщина получила обширные ожоги и скончалась. Против поджигателя возбудили уголовное дело по статье об убийстве совершенном с особой жестокостью и общественно опасным способом. Подозреваемого поместили в СИЗО, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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