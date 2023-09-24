Читайте нас в:

По данным следствия, в сентябре Битмама обманным путем похитила у клиента семь миллиардов рублей и улетела за границу. Силовикам удалось ее арестовать по дороге в ОАЭ, где у нее есть вид на жительство.

Известные блогеры считают, что подозреваемая работала по трем сомнительным схемам. Самой простой их них был вывод денег из Москвы за рубеж с доплатой из собственного кармана. В числе ее клиентов были в основном состоятельные люди. Дневной оборот составлял десятки миллионов долларов, уточнили журналисты.

Авторы статьи добавили, что девушка создала пирамиду, чтобы разбогатеть и покинуть страну. Ее подозревают в краже 150 миллионов долларов.

Ранее профессор МАДИ, который занимается разработкой беспилотных автомобилей, стал жертвой аферистов и лишился нескольких десятков миллионов рублей. Его обманули по известной схеме: «ваш счет в опасности».

В Москве арестовали известную криптопредпринимательницу Битмаму - ее заподозрили в мошенничестве. Предположительно, женщина обманула клиента на миллиарды рублей, сообщила Readovka.