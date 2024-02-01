01 февраля 2024, 13:15

Криптомиллионеры из России заплатили тайским похитителям 76 млн рублей

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

В Таиланде похитили двух россиян и потребовали выкуп в криптовалюте. Пленников отпустили после уплаты более 30 миллионов бат (76,1 миллиона рублей), сообщил MGR Online.

Похищение произошло 31 января в провинции Пхукет. Четыре участника банды «Белые медведи» схватили женщину и мужчину около местного ресторана. Россиян затащили в черный фургон Hyundai и потребовали 900 тысяч биткоинов - сумму, эквивалентную 30 миллионам тайских бат.

Заложники-криптомиллионеры согласились. Когда деньги перевели, преступники отпустили их примерно в километре от места похищения, не причинив никакого вреда.

После этого пострадавший мужчина позвонил в полицию и рассказал о преступлении. По подозрению в похищении на следующий день задержали четырех человек, в том числе двух иностранцев.

На Пхукете схватили пятерых россиян за игру в покер. Полиция провела обыск на вилле, где устраивали азартные игры.

Криптовалюты Таиланд
01 февраля 2024, 13:08
Тип сбившей Ил-76 под Белгородом ракеты подтвердили в СК
Читайте нас в: Google Новости
Доставлявший украинских военнопленных в Белгородскую область для обмена военно-транспортный самолет Ил-76 сбила управляемая ракета американского ЗРК Patriot. К таким выводам пришли следователи после изучения осколков боеприпаса и остатков взрывчатки, сообщила пресс-служба СК.

СК РФ Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
01 февраля 2024, 12:56
Мужчину будут судить за изнасилование 11-летней давности в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве будут судить обвиняемого в изнасиловании, совершенном в 2011 году на северо-востоке столицы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, 16 октября 2011 года двое мужчин изнасиловали двух незнакомых несовершеннолетних девушек в лесопарковой зоне рядом с улицей Лескова. После совершения преступления они скрылись.

Спустя годы следователи и криминалисты проанализировали материалы старого уголовного дела и назначили современные судебные экспертизы. Проверка данных привела к установлению личности одного из преступников.

Мужчина не признал вину. Подозреваемого заключили под стражу. Его сообщника продолжают искать.

Также столичный СК завершил расследование изнасилования и убийства девушки в Москве в 1997 году. Уголовное дело передали в суд.

Преступления Следственный комитет России Москва
01 февраля 2024, 12:47
Еще двух участников заезда по Кутузовскому проспекту в Москве привлекли к ответственности
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве выписали административные штрафы еще двум участникам гонки по Кутузовскому проспекту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили и привлекли к административной ответственности двух лиц, принимавших участие в опасном заезде по Кутузовскому проспекту. Нарушители неоднократно игнорировали правила дорожного движения, проводя опасные маневры и превышая скорость, чем создавали препятствия для других участников движения и подвергали риску жизнь как водителей, так и пешеходов.

Волк добавила, что один из участников гонок, 30-летний любитель экстремального вождения, нарушил правила 116 раз в течение года. Он ответит перед законом за семь эпизодов. Второй, 22-летний водитель, за год 28 раз получал штрафы. На него составили пять протоколов.

Ранее других двух участников гонки на Кутузовском проспекте арестовали на 15 суток.

Также в Москве привлекли к ответственности участников дрифта с фейерверками в районе Вешняки.

МВД РФ Машины Москва
01 февраля 2024, 12:39
Кражу 15 телевизоров раскрыли в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Московская полиция раскрыла пропажу 15 телевизоров на сумму в 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, 40-летний москвич нашел в Сети объявление о временной работе, связанной с транспортировкой дорогой электроники. Откликнувшись на предложение, он привлек для этого задания грузового водителя, найденного также через интернет. Когда груз с техникой погрузили, мужчина связался с водителем и сообщил ему о смене места доставки. Водитель, не подозревая обмана, разгрузил технику по новому адресу.

Преступник вскоре перепродал попавший к нему товар. Оперативники обнаружили и конфисковали 10 телевизоров из украденной партии. Против злоумышленника завели уголовное дело. Он находится под домашним арестом.

Ранее в Москве аферист по поддельному паспорту взял кредит под залог чужой квартиры. Он вклеил в документ свою фотографию.

Хищения МВД РФ Кражи

Новости по теме