Криптомиллионеры из России заплатили тайским похитителям 76 млн рублей

Похищение произошло 31 января в провинции Пхукет. Четыре участника банды «Белые медведи» схватили женщину и мужчину около местного ресторана. Россиян затащили в черный фургон Hyundai и потребовали 900 тысяч биткоинов - сумму, эквивалентную 30 миллионам тайских бат.

Заложники-криптомиллионеры согласились. Когда деньги перевели, преступники отпустили их примерно в километре от места похищения, не причинив никакого вреда.

После этого пострадавший мужчина позвонил в полицию и рассказал о преступлении. По подозрению в похищении на следующий день задержали четырех человек, в том числе двух иностранцев.

На Пхукете схватили пятерых россиян за игру в покер. Полиция провела обыск на вилле, где устраивали азартные игры.