Криминальному авторитету Шишкану вынесли обвинительный вердикт

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«На основании доказательств СК РФ заседателями вынесен обвинительный вердикт», - подчеркнули в ведомстве.

Преступную группировку обвинили в убийствах, бандитизме и совершении ряда других тяжких и особо тяжких преступлений.

По версии следствия Медведев по кличке Шишкан и его подельники убили гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяну Сидорову в целях завладения земельными участками предприятия. Кроме того, жертвами банды стали трое ее родственников.

Также члены организованной преступной группировки вымогали деньги у предпринимателей, совершали убийства, причиняли вред здоровью разным людям и поджигали их имущество.

Приговор всем виновным в преступлениях вынесут на основании вердикта присяжных. Слушание дела проходило в здании Мосгорсуда.

В октябре 2019 года стали известны обстоятельства убийства директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой. Ее тело и трупы трех ее родственников нашли во время раскопок в одном из дачных массивов.