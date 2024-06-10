10 июня 2024, 12:26

Криминальному авторитету Шишкану дали пожизненный срок

РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор криминальному авторитет Олегу Медведеву по прозвищу Шишкан за бандитизм, убийства и создание группировки. Ему назначили пожизненное заключение, сообщили «Известия».

«По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», - заявил судья.

Кроме того, Шишкана обязали выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей. Его признали виновным в создании организованной преступной группировки, бандитизме и убийствах.

Из-за количества участников заседания слушание прошло в одном из самых больших залов Мосгорсуда. Сообщников авторитета, 17 человек, приговорили к разным срокам - от условного до пожизненного.

Шишкан известен также как Олег Раменский. Его группировка орудовала на территории Раменского округа , контролировала коммерсантов и другие банды, создавала юрлица и устраняла конкурентов.

Пожизненный срок главарю запросила Генпрокуратура.

Уголовное дело Суд Приговоры Раменское
10 июня 2024, 10:59
Угрожавшего прохожим на детской площадке мужчину с мачете задержали в Челябинске
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В Челябинске мужчина с мачете угрожал прохожим на детской площадке. Его оперативно задержали, сообщили 360.ru в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«Он задержан, находится в отделе полиции Курчатовский, на него составлен протокол о мелком хулиганстве. Сотрудники оперативно выехали, задержали мужчину и доставили в отдел», - рассказали там.

По информации СМИ, 63-летний злоумышленник - местный житель, преподающий в техникуме английский язык. Его якобы довел шум во дворе. Люди вызвали полицию, поскольку мужчина не реагировал на просьбы убрать мачете.

Ранее в Москве ревнивый бывший муж подкараулил ночью и заколол катаной нового возлюбленного экс-супруги. Раненый умер в больнице. Подозреваемого задержали, он сознался в совершении преступления. Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела об убийстве.

Челябинск Оружие Полиция
10 июня 2024, 10:40
Ревнивый москвич заколол соперника катаной в сердце
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Сорокадвухлетний житель Москвы ночью убил 39-летнего на почве ревности к бывшей жене, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы. По данным Telegram-канала Shot, злоумышленник заколол катаной в сердце мужчину, к которому ушла экс-супруга.

Преступление произошло в проезде Шокальского. Раненый скончался в больнице. Подозреваемого задержали.

По информации СМИ, его 38-летняя бывшая жена ушла от супруга, нашла бойфренда и переехала к нему в Мытищи. Ревнивый экс-муж подкараулил соперника и набросился на него с ножом-катаной. Он признался правоохранителям, что сделал это на почве ревности.

Установление обстоятельств происшествия и привлечение предполагаемого убийцы к ответственности проконтролирует Бабушкинская межрайонная прокуратура.

Ранее стало известно, что две жительницы Ставропольского края убили на кладбище 63-летнего мужчину, отказавшегося заниматься с ними сексом. Конфликт разгорелся во время распития алкоголя. Женщины до смерти избили собутыльника и спрятали тело в лесу.

Сорокадвухлетний житель Москвы ночью убил 39-летнего на почве ревности к бывшей жене, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы. По данным Telegram-канала Shot , злоумышленник заколол катаной в сердце мужчину, к которому ушла экс-супруга.

Уголовное дело Убийства Прокуратура РФ Мытищи
10 июня 2024, 04:36
Лидера террористов из «Крокуса» оштрафуют за нарушение ПДД при задержании
РИА «Новости»
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Судебные приставы взыщут с лидера террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева штраф в размере две тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта ФССП.

На имя уроженца Таджикистана выписали два штрафа, общая сумма которых составила две тысячи рублей.

Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по городу Новосибирску завел исполнительное производство 4 июня. Это объясняется тем, что именно здесь у Мирзоева была временная регистрация на три месяца. Этот срок уже истек.

Помимо Мирзоева в список должников ФССП попал еще один фигурант дела «Крокуса» - его соотечественник Диловар Исломов. Именно у него, по данным следствия, боевики приобрели автомобиль марки Renault Symbol, на котором скрылись после совершения теракта в Красногорске. Сам Исломов должен выплатить судебным приставам около пяти тысяч рублей за нарушение ПДД в Тверской области в начале этого года.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко во время ПМЭФ рассказал, что пятеро пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» все еще находятся в больницах.

Штрафы Задержания Уголовное дело Терроризм ПДД Теракт в «Крокусе»
10 июня 2024, 03:06
Жена главы АНО «Цифровые платформы» раскрыла детали нападения на мужа
Freepik
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Жена главы «Цифровых платформ» Арсения Щельцина рассказала, что ее муж пошел провожать друга Ивана Познякова к метро, но по пути им встретились незнакомые мужчина и женщина, которые агрессивно и шумно себя вели. Нападавший сначала задирал Познякова, а потом напал с ножом и на ее супруга, сообщила она РБК.

Нападение произошло на севере столичного района Измайлово, где живут Щельцины, вечером 8 июня, около полуночи.

«Арсений не все помнит - у него был шок, но соседи слышали очень громкие крики „Я тебя убью!“. Мужчина сразу стал агрессивно задираться на Ивана, а потом просто на него напал и нанес множественные ножевые ранения», - рассказала она.

Щельцин заступился за друга. В результате Позняков получил девять ударов ножом, а ее супруг - три, «одно почти до сердца».

Позняков скончался в машине скорой помощи. Нападавшие скрылись с места преступления. Полиция их задержала, установив по камерам видеонаблюдения, что они находятся в соседнем доме.

Щельцина добавила, что в тот вечер парочка, скорее всего, находилась «в наркотическом или алкогольном опьянении».

Ее супруга госпитализировали, сейчас он переведен из реанимации в хирургическое отделение, находится в сознании и его жизни ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала Baza, нападавшим оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что министерство окажет помощь Щельцину в восстановлении.

Уголовное дело Убийства Преступления Россия Поножовщины Москва

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