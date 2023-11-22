Криминального авторитета застрелили в Ростовской области

«В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в городе Белая Калитва тела мужчины 1965 года рождения с огнестрельными ранениями в области головы и туловища», - сообщили в ростовском управлении Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по двум составам преступления: убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Местный портал Donday сообщил со ссылкой на собственные источники, что убитый - криминальный авторитет Владимир Борисенко. По информации издания, шесть лет назад Борисенко стал исполнителем убийства 38-летнего предпринимателя Ильи Пятибратова - брата депутата Ростовской городской Думы от ЛДПР Петра Пятибратова. За это преступление киллер получил 100 тысяч рублей в качестве аванса.

Суд приговорил Борисенко к 16 годам лишения свободы. Но в прошлом году он подписал контракт для участия в СВО и был амнистирован после нескольких месяцев службы. После помилования мужчина вернулся в родной город, где был убит. По информации издания, это убийство может быть местью за прошлые преступления Борисенко.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 58-летнего мужчины в городе Белая Калитва в Ростовской области, сообщили в областном управлении СК. По данным местных СМИ, погибший - криминальный авторитет Владимир Борисенко, вышедший на свободу после участия в СВО.