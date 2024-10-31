31 октября 2024, 02:31

Криминального авторитета Васю Бандита экстрадировали в Россию из Албании

Freepik
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В Россию из Албании экстрадировали криминального авторитета, россиянина Игоря Кокунова, который находился в международном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в беседе с Lenta.ru.

Кокунова знают в криминальном мире как Вову Бандита. На родину его отправили работники Национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН.

По данным следователей, мужчину «короновали» в 1993 году. В то время вся деятельность криминальных структур в Москве была под его контролем.

В 2020 году против Кокунова возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и отправили под домашний арест. Однако вор в законе снял электронный браслет и сбежал из страны. В августе прошлого года его объявили в международный розыск.

Осенью 2023 года его задержали албанские полицейские. Правительство Албании удовлетворило запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Кокунова.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты выдали гражданина России Зулумхана Жамалулаева, обвиняемого в убийстве. Он больше года скрывался за границей.

Уголовное дело Прокуратура РФ ФСИН Законы МВД РФ Россия Аресты
30 октября 2024, 23:27
Смелая уфимка помогла полиции наказать пьяных хулиганок, разгромивших автобус
РИА «Новости»
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Пьяные девушки в Уфе разбили стекло в автобусе и попытались сбежать. Об этом рассказала в беседе с 360.ru очевидица произошедшего, которая помогла задержать дебоширок до прихода полицейских.

«В общем было так: я еду на 57-м автобусе и в окно влетает бутылка с шампанским, как я поняла. Выбегает водитель за девушками, и выбегаю я, чтобы привлечь девушек к ответственности. Получается, я их задержала до приезда полиции», - рассказала собеседница.

По ее словам, хулиганки были в нетрезвом состоянии, у одной из них было особенно сильное опьянение. Когда ее держали, она пыталась «харкаться и драться», однако очевидица не среагировала на провокации и спокойно дождалась правоохранителей.

По данным Telegram-канала «БашДТП» , происшествие случилось на остановке Центральный рынок в сторону Черниковки. Когда девушки разбили стекло, то чуть не поранили находившегося рядом ребенка.

Ранее уголовное дело возбудили на пассажира общественного транспорта в Москве. Он попытался проехать на автобусе, не заплатив за проезд. В итоге обман раскрыли и подозреваемый начал драться с контролерами.

Уфа Алкоголь Автобусы Водители Полиция
30 октября 2024, 21:49
Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО
РИА «Новости»
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Видеозапись с задержанием троих подозреваемых в краже денег у участников СВО во Владимирской области опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их подозревают в присвоении более 11 миллионов рублей.

На кадрах видно, что одного человека задержали на улице. Двух других подозреваемых - в кабинетах. Задержанных доставили в отдел УМВД. Сотрудники полиции выложили денежные средства, обнаруженные в сумке одного из них. На столе оказались более 40 банкнот номиналом по две тысячи рублей.

В серии краж денег с банковских карт участников СВО заподозрили сотрудников пункта отбора на военную службу. Оформлявшие документы сотрудники присваивали сим-карты, к которым привязаны зарплатные карты.

Задержания Военные Россия Кражи Деньги Полиция
30 октября 2024, 21:37
Челябинец Женя Магадан разгромил мойку за отказ бесплатно стирать 12 ковров
Freepik
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Житель поселка Полетаево, ранее судимый мужчина по кличке Женя Магадан, разгромил автомойку, где ему отказались бесплатно стирать 12 ковров. Видеозапись с камер наблюдения 360.ru предоставил источник. Судя по дате на кадрах, ЧП произошло 12 сентября.

На записи видно, как мужчина требует от администратора постирать ковры, которые он привез. Якобы у него есть договоренность с директором. Судя по диалогу, такой договоренности не было, мужчине посчитали услугу в 3500 рублей. Это вывело неуравновешенного клиента из себя, и он начал рваться в помещение, где находился компьютер, монитор и камера наблюдения.

«Ты перепутала, что ли? Тебя то я не трону, зачем ты мне, девочка, нужна. <…> Дай зайду, я же тебя не трогаю», - мужчина прорывался в помещение силой.

При этом он возмущенно повторял: «три с половиной», видимо, его возмутила сумма, в которую оценили стирку ковров. Администратор успела забежать и спрятать от дебошира, предположительно, выручку мойки.

«Вопрос: ковры стираем? <…> Я в тюрьму собрался, что тут еще за три с половиной?» - вопрошал клиент.

Женщина плакала и просила его ничего не трогать, но мужчина схватил и бросил на землю сначала большой монитор, потом вырвал маленький монитор и тоже разбил его. Неадекват вырвал с корнем дверь в помещение, потом взял палку и разгромил камеру наблюдения, повторяя слова «три с половиной».

Женщины Тюрьмы Мужчины
30 октября 2024, 16:27
«Будем обжаловать». Адвокат назвал незаконным решение суда по делу Арашукова
Global Look Press
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Верховный суд признал законным пожизненный приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю по делу об убийстве. Такое решение является необоснованным, заявил 360.ru адвокат фигуранта Эльмар Ализаде.

«Незаконное решение, необоснованное, [суд] оставил все в силе, без изменений. Не согласны мы с этим решением. Собственно, оно нас не удивило, но наши подзащитные не теряли надежды, что все-таки справедливое будет вынесено решение», - сказал юрист.

Он добавил, что на прошлом заседании защита заявила отвод судебной коллегии по уголовным делам - адвокат увидел нежелание суда разбираться в нарушениях, допущенных по делу. Также имел место «неприятный момент», не предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом.

«Представитель Генеральной прокуратуры после своего выступления попросил суд приобщить к материалам дела ряд документов. Передали эти документы председательствующему суду. Он их забрал, при этом не обозрел в судебном заседании с нашим участием, с участием других участников процесса. Мы понятия не имеем, какие там были документы, что в них содержалось и могло ли оно повлиять на вынесение итогового решения», - рассказал адвокат.

Это действие является незаконным, отметил он.

«Оно имеет одну цель - повлечь какие-то негативные последствия. И поэтому это для нас основание обжаловать данное определение, данное решение уже в надзорном производстве, в надзорном порядке, подав надзорную жалобу. Естественно, будем обжаловать. Там оснований и так хватает, но в суде кассационной инстанции было допущено очередное нарушение уголовно-процессуально кодекса», - заключил специалист.

В 2022 году Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца к пожизненному заключению сразу за несколько преступлений. В частности, их признали виновным в организации расправ.

Суд Адвокаты Арест Арашуковых

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