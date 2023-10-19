Криминального авторитета Марселя Гасанова схватили у кафе в Екатеринбурге

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Операцию устроили на Проезжей улице. УАЗ перекрыл дорогу Mercedes-Benz, где находились Марсель Гасанов с сопровождающими, а люди в камуфляжной форме окружили машину. Мужчин задержали.

Валерий Горелых сказал, что возле популярного у криминалитета кафе «Каспий» прошло «оперативное мероприятие профилактического характера» с участием подразделения по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке бойцов СОБР. В машине нашли пистолеты Макарова без документов. Оружие отправили на экспертизу для проверки на причастность к преступлениям.

Марсель Гасанов известен, по словам журналистов, как криминальный авторитет и связной чеченского вора в законе Ахмеда Шалинского. Мужчина отсидел за разбой и другие преступления.

В Клину в апреле 2023 года задержали криминального авторитета по прозвищу Бес. Его заподозрили в убийстве сына.

В Екатеринбурге возле кафе «Каспий» схватили Марселя Гасанова, связанного с организованной преступностью. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил Ura.ru , что в машине задержанных нашли оружие.