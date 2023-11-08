Криминалисты выехали к месту нападения на женщину с подростком в Люберцах

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Данные о ЧП передали в следственный отдел по Люберцам. По информации ведомства, мужчина напал на женщину и 14-летнего подростка. Когда правоохранители попытались его задержать, подозреваемый оказал сопротивление.

«На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», - сообщила пресс-служба.

Кадры с места происшествия показала прокуратура Московской области. Тротуар оградили, оружие у нападавшего отобрали. В надзорном ведомстве сообщили, что он ранил нескольких человек. Личность мужчины установили.

Во время задержания его сбил автомобиль, а правоохранителям пришлось открыть огонь.

Кадры операции попали в интернет. Очевидцы рассказали «360», что мужчина напал на случайных прохожих , женщина с подростком возвращались из лицея.