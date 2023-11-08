08 ноября 2023, 14:51

Криминалисты выехали к месту нападения на женщину с подростком в Люберцах

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В Люберцах мужчина напал на женщину с подростком, а потом оказал сопротивление правоохранителям. Криминалисты выехали на место происшествия. Главное следственное управление СК России по Московской области в своем Telegram-канале подтвердило информацию о случившемся.

Данные о ЧП передали в следственный отдел по Люберцам. По информации ведомства, мужчина напал на женщину и 14-летнего подростка. Когда правоохранители попытались его задержать, подозреваемый оказал сопротивление.

«На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», - сообщила пресс-служба.

Кадры с места происшествия показала прокуратура Московской области. Тротуар оградили, оружие у нападавшего отобрали. В надзорном ведомстве сообщили, что он ранил нескольких человек. Личность мужчины установили.

Во время задержания его сбил автомобиль, а правоохранителям пришлось открыть огонь.

Кадры операции попали в интернет. Очевидцы рассказали «360», что мужчина напал на случайных прохожих , женщина с подростком возвращались из лицея.

Уголовное дело Люберцы Следственный комитет России
08 ноября 2023, 15:21
«Там сотни детей выходили из школы». Очевидец — о задержании мужчины с мачете в Люберцах
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Благодаря качественной и оперативной работе сотрудников Росгвардии в Люберцах в ситуации с нападением мужчины с мачете удалось избежать большой трагедии. Об этом «360» сообщил очевидец.

«Товарищ устроил потасовку в миграционном МФЦ, потом начал бежать в сторону школы № 4, где была куча детей. Слава богу, что ребята из Росгвардии вышли из службы приставов, успели его задержать. После школы там выходили сотни детей, все обошлось. Человека обезвредили», - сказал он.

Днем в среду в Люберцах мужчина напал на женщину с ребенком , вооружившись мачете. Женщине он успел нанести незначительные травмы, ребенок не пострадал.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, которым пришлось применить табельное оружие и ранить фигуранта, момент попал на видео.

Другой очевидец сообщил, что после задержания мужчина говорил о неких зомби и звал маму.

Люберцы Росгвардия
08 ноября 2023, 15:01
Мужчина жестоко избил знакомого в Москве
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Мужчина жестоко избил знакомого на Череповецкой улице в столице. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

По данным ведомства, 42-летний подозреваемый вступил в конфликт с 36-летним знакомым. После ссоры он пригласил оппонента встретиться возле магазина, где нанес ему множество ударов битой по телу и голове. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии.

Прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств произошедшего и возбуждение уголовного дела.

Ранее вокалиста группы «БумеR» в Москве в четыре руки избили соседки. На Игоря Кулинича напала 45-летняя «гроза подъезда» и ее свекровь, когда он решил ответить на их оскорбления.

Также стало известно о том, что женщина в состоянии алкогольного опьянения избила 14-летнюю девочку в Москве. Пострадавшую доставили в больницу.

Москва 2023
08 ноября 2023, 14:43
«Сказал: где моя мама?» Очевидец — о нападении мужчины с мачете в Люберцах
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Мужчина, напавший с мачете на девушку с ребенком в Люберцах, звал свою мать. Об этом «360» сообщил очевидец.

«Мы стояли на светофоре, когда он шел с мачете. В какой-то момент он сказал: „Где моя мама?“ Видимо, был под чем-то», - предположил он.

Другой свидетель произошедшего сообщил «360», что мужчина размахивал во все стороны холодным оружием.

«Он, видимо, в наркотическом опьянении был, махал этим мачете против просто всех проходящих у него на пути», - добавил свидетель.

По информации Telegram-канала Mash, после задержания мужчина начать рассказывать про зомби, которые якобы всех закололи и убили.

Нападение на женщину с ребенком произошло 8 ноября. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, им пришлось открыть огонь и ранить нападавшего, «360» показывал видео с места происшествия. Прокуратура по Московской области по факту ЧП начала проверку.

Люберцы МВД РФ
08 ноября 2023, 13:52
Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении двух взяток
Pxhere
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Замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и его подчиненного обвинили в получении двух взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Дагестан Коррупция

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