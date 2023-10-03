Кражу советских статуэток за 30 миллионов рублей раскрыли в Москве

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В ведомстве уточнили, что о пропаже ценной коллекции статуэток из фарфора, созданных советским скульптором-керамистом Ниной Малышевой, сообщил проживающий в США профессор Джоржтаунского университета. Коллекцию собирались передать в московский музей.

Полицейские оперативно выяснили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался сын женщины, которая присматривала за квартирой. Он успел продать похищенные предметы искусства.

Полиция обнаружила коллекцию в одном из аукционных домов Москвы и изъяла ее. Статуэтки вернут законному владельцу.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о краже. Его отправили под домашний арест.

Ранее коллекцию украшений от Cartier за три миллиона рублей украли у блогера-искусствоведа в Москве.