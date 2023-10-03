Кражу советских статуэток за 30 миллионов рублей раскрыли в Москве
Столичная полиция задержала 20-летнего жителя Москвы, подозреваемого в краже предметов искусства советского скульптора на сумму более 30 миллионов рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.
В ведомстве уточнили, что о пропаже ценной коллекции статуэток из фарфора, созданных советским скульптором-керамистом Ниной Малышевой, сообщил проживающий в США профессор Джоржтаунского университета. Коллекцию собирались передать в московский музей.
Полицейские оперативно выяснили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался сын женщины, которая присматривала за квартирой. Он успел продать похищенные предметы искусства.
Полиция обнаружила коллекцию в одном из аукционных домов Москвы и изъяла ее. Статуэтки вернут законному владельцу.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о краже. Его отправили под домашний арест.
Ранее коллекцию украшений от Cartier за три миллиона рублей украли у блогера-искусствоведа в Москве.