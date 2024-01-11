Кражу иконы в Санкт-Петербурге раскрыли за один день. Преступление попало на камеру

Уголовное дело раскрыли за один день. Мужчина 9 января пришел в храм на улице Софьи Ковалевской, провел там три часа, положил икону «Всецарица» в серебряном окладе в пакет и ушел. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения. Подозреваемого схватили на следующий день возле торгового центра на проспекте Культуры.

Правоохранители задержали ранее судимого за кражу 40-летнего мужчину. Он сознался в преступлении. Мужчина заявил, что хотел продать награбленное. Но его интересовала не икона - образ он выбросил - а около 20 золотых украшений на ней, которые пожертвовали прихожане. У подозреваемого конфисковали драгоценности и новый мобильный телефон.

В 2023 году женщины выкрали икону из храма на Новой площади в Москве. Одна из злоумышленниц позвонила настоятелю и заявила, что образ принадлежал ей, и она его забрала.