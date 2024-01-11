11 января 2024, 14:43

Кражу иконы в Санкт-Петербурге раскрыли за один день. Преступление попало на камеру

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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже образа «Всецарица» и пожертвований из храма Тихвинской иконы Божией Матери в Калининском районе. Мужчина во всем сознался. Его задержание и момент преступления показала представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уголовное дело раскрыли за один день. Мужчина 9 января пришел в храм на улице Софьи Ковалевской, провел там три часа, положил икону «Всецарица» в серебряном окладе в пакет и ушел. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения. Подозреваемого схватили на следующий день возле торгового центра на проспекте Культуры.

Правоохранители задержали ранее судимого за кражу 40-летнего мужчину. Он сознался в преступлении. Мужчина заявил, что хотел продать награбленное. Но его интересовала не икона - образ он выбросил - а около 20 золотых украшений на ней, которые пожертвовали прихожане. У подозреваемого конфисковали драгоценности и новый мобильный телефон.

В 2023 году женщины выкрали икону из храма на Новой площади в Москве. Одна из злоумышленниц позвонила настоятелю и заявила, что образ принадлежал ей, и она его забрала.

Санкт-Петербург Уголовное дело МВД РФ Ограбления Полиция
11 января 2024, 13:13
Мужчина украл дорогой смартфон в баре в центре Москвы
РИА «Новости»
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Полицейские задержали подозреваемого в хищении дорогого смартфона в одном из баров на Пятницкой улице в Москве. Патруль остановил подозреваемого на улице Академика Волгина, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По версии следствия, 19-летний парень находясь в баре, обратил внимание на оставленный без присмотра смартфон и незаметно забрал его. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей.

Сотрудники правопорядка конфисковали у задержанного украденное устройство, которое впоследствии вернут законной владелице. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о краже. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще одна попытка совершить ограбление в Москве завершилась поножовщиной : мужчина напал на охранника супермаркета, помешавшего ему вынести пакет с продуктами.

МВД РФ Кражи Москва
11 января 2024, 12:39
Замглавы Барнаула задержали по делу о взятке в особо крупном размере
Пресс-служба Следственного комитета
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Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в 2020 году предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, передал чиновнику два миллиона рублей. Тогда подозреваемый занимал должность председателя барнаульского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Предполагается, что деньги госслужащий получил через посредника.

«Денежные средства предназначались за общее покровительство возглавляемых предпринимателем предприятий», - отметили в СК.

Правоохранители также установили, что за взятку бизнесмену должны были разрешить перевозить пассажиров по выбранным городским маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих требованиям автобусов.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Вместе с работниками СК они провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство о заключении замглавы Барнаула под стражу.

Против предпринимателя, подозреваемого в передаче взятки, в прошлом возбудили другое уголовное дело, которое пока расследуется.

Ранее в Архангельске по подозрению во взяточничестве задержали начальника управления транспорта и дорожного хозяйства. Его обвинили в получении крупных взяток при заключении контрактов по содержанию ледовых переправ.

Задержания Преступления Следственный комитет России
11 января 2024, 10:46
Обвиняемому в убийстве Герою России добавили новую статью
РИА «Новости»
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Заместителю командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Герою России Иреку Магасумову, обвиненному в убийстве девушки в Луганске, добавили еще одну статью. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, следствие по делу подполковника завершилось. Военное следствие СК России до последнего сомневалось, что офицер мог убить девушку. Дело планировали переквалифицировать на менее тяжкую статью - о причинении смерти по неосторожности.

Однако в итоге Магасумова обвинили не только в убийстве, но и в хулиганстве. По версии следствия, Герой России лишил жизни случайную знакомую, а после отобрал машину у младшего по званию.

Президент Владимир Путин наградил Магасумова медалью «Золотая звезда» Героя России 2 августа 2023 года. Через девять дней после этого подполковник вместе с сослуживцами отмечал награждение в луганском баре.

Компания познакомилась с двумя 18-летними местными жительницами, одну из них позднее застрелили в соседнем сквере. Подруга погибшей заявила, что девушку убил Магасумов. По словам самого Героя России, в момент происшествия его даже не было в сквере.

Убийства Преступления Следственный комитет России
11 января 2024, 05:24
Силовики раскрыли личность погибшей под Воронежем девушки, колесившей по стране под разными именами
РИА «Новости»
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Воронежский оперативник установил личность загадочной девушки, которая умерла в Семилуках в октябре прошлого года. Погибшая 10 лет разъезжала по стране под разными именами, никто из знакомых не знал ее настоящих ФИО, даты и места рождения. Историю разоблачения опубликовало издание kp.ru в Перми.

В Семилуки девушка приехала летом 2023 года из Кургана с дальнобойщиком, с которым она и проживала до своей смерти. Ему она представилась Анастасией Агеевой. В тот вечер девушка ждала его из рейса, приготовила ужин. Вернувшись из рейса, мужчина обнаружил тело подруги в ванной. Ее похоронили на местном кладбище без имени и даты рождения.

Воронежский оперативник смог установить личность незнакомки, проследив ее путь до Семилук. Для этого силовику пришлось изучить многочисленные страницы девушки в социальных сетях. Спустя какое-то время оперативник нашел ее подругу из Улан-Уде, откуда и начала путь неизвестная. Выяснилось, что они с подругой в 2013 году после пьяной вечеринки сбежали в Пермь автостопом. Протрезвев, подруга вернулась домой, а Арина - так она представлялась тогда - осталась.

Оперативник отправил в Улан-Уде ориентировку на девушку с отпечатками пальцев. Анастасия-Арина вела в своем родном городе антиобщественный образ жизни, и ее дактилоскопия была в базе данных МВД. Мать девушки опознала ее по фотографии и татуировке на руке, где было выбито имя ее дочери, которую «путешественница» бросила в Улан-Уде. Оказалось, что девушку звали Ирина, ей было 28 лет.

Следователи в Пермском крае вернулись к делу о пропавшей в 2010 году пятилетней девочке. Ребенок отдыхал вместе с родителями возле скального массива Ермак-Камень на берегу реки Сылвы, там же она и пропала.

Курган Пермь Женщины Мужчины

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